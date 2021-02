Danish Death Metal Dynamite

Keine zwei Jahre ist es her, dass BAEST mit "Venenum" die Death-Metal-Welt bereicherte und schon steht das dritte Album der dänischen Old-School-Maschine bereit. Wobei, was heißt hier schon? Für BAEST ist das ja schon fast eine lange Zeit zwischen zwei Alben. Denn für "Venenum" haben die Jungs gerade einmal ein Jahr gebraucht. Es scheint natürlich dennoch so, dass BAEST ziemlich schnelle Songwriter in den eigenen Reihen hat. Da besteht natürlich durchaus die Gefahr, einen musikalischen Schnellschuss abzuliefern und dabei nicht die höchstmögliche Qualität abzuliefern.

Die Gefahr besteht, ja, wird aber von BAEST insgesamt doch gut überwunden. Auch wenn ich ein wenig Zeit benötigte, bis "Necro Sapiens" vollständig bei mir zünden wollte, Denn gerade der Opener 'Genesis' weiß nicht direkt zu überzeugen. Er wirkt mit seinen 5:57 Minuten sehr in die Länge gezogen und weiß auch nicht durchgehend zu unterhalten. Es kommt gegen Ende des Songs ja fast schon so etwas wie Langeweile auf, da sich die langsame Passage zu sehr in die Länge zieht. Nun, diese leicht aufkommende Langeweile ist dann direkt beim folgenden Titeltrack wie weggewischt. Hier hört man BAEST in Bestform mit einer Mischung aus schnellen und Midtempo-Abschnitten. Fans von BLOODBATH, MORBID ANGEL oder BENEDICTION dürften ihre wahre Freude haben. Und der Titeltrack ist so etwas wie der Gradmesser für das restliche Album. Welcher der beiden bisherigen Songs war der "Ausrutscher"?

Während das folgende 'Czar' noch keine endgültige Antwort auf diese Frage liefern will (er liegt qualitativ irgendwo zwischen den beiden Songs), liefern das unfassbar mächtige Stück 'Abattoir' (inklusive Gitarrenleads, die an CANNIBAL CORPSE erinnern), 'Towers Of Suffocation, der stampfende Track 'Purification Through Mutilation' und das Baller-Unwetter 'Meathook Massacre' die Antwort. Hier liefert BAEST richtig gute Songs ab. Das der Opener und das besagte 'Czar' da nicht ganz mithalten können, ist schon fast vergessen.

BAEST liefert also alles andere als einen Schnellschuß ab, sondern sorgt mit "Necro Sapiens" im ersten Quartal des Jahres für ein echtes Ausrufezeichen im Genre und steckt in meinen Augen sogar unseren Soundcheck-Sieger aus dem Monat Januar 2021 ASPHYX in die Tasche.