Hinsetzen, lauschen, genießen, träumen!

Zugegeben, man braucht drei, vier Folgen, um sich mit "Sons Of Anarchy" anfreunden zu können. Doch wenn man sich den Outlaws einmal hingegeben hat, entwickelt die Serie ein ungemein interessantes, spektakuläres und dramatisches Eigenleben. Hinzu kommt ein Soundtrack, der von souligem Hardrock über Stoner-Rock bis hin zu Country Blues Rock sämtliche Facetten zu bieten hat. Wie ich jetzt auf das Kurt Sutter-Meisterstück komme? Nun, "Wildfire" könnte der inoffizielle Soundtrack dieser Serie sein. ELLES BAILEY vereint auf ihrem neusten Album Country, Blues, Soul und Rock, gepaart mit ihrer leicht rauchigen, hochangenehmen und durch und durch passenden Stimme ist dieses Album ein Werk für die Seele.

Dieser Elferpack läuft wie aus einem Guss – ob wir es mit dem Eröffnungstitelstück zu tun haben, bei dem die Gute den Hörer schon in die richtige Stimmung versetzt, oder sie uns mit 'Same Flame', 'Perfect Storm' und 'Shake It Off' Musik mit einem hohen Mehrwert vermittelt, ich bin von "Wildfire" schwer begeistert. Es ist ein Debüt auf hohem, künstlerischen Niveau, denn ELLES BAILEY kleckert nicht, sie klotzt. Und dass mit Klasse, einem tollen Songwriting und ihrer jetzt schon unverwechselbaren Stimme. Mit 'Girl Who Owned The Blues' gibt sie sich darüber hinaus selbst ihre inoffizielle Hymne. Denn wer mit so viel Gefühl und Herz auf der einen, Coolness und Kaltschnäuzigkeit auf der anderen Seite solch ein Debüt an den Mann bringt, der hat diese Lobeshymnen auch wirklich verdient.