Kampfansage aus Belfast

Sie kommen aus Nordirland, klingen aber wie Amerikaner, und anstatt gemütlich in Pubs zu musizieren, zollen sie in bester ICED EARTH-, NEVERMORE- und VICIOUS RUMORS-Manier dem US-Metal mit kräftiger Prise Thrash Metal sehr viel Tribut. Vor rund acht Jahren kam bereits eine mehr als ordentliche Erstlingsduftmarke zu uns, doch nach 2012 wurde es bis auf eine kleine EP-Veröffentlichung erschreckend ruhig um die Jungs. Doch nun kehren sie mit ordentlicher Zugkraft und Engagement zurück und präsentieren uns mit "This Means War" eine ordentliche Zweit-Kampfansage. Die Rede ist von BAKKEN, den Belfaster Power-Thrashern um Frontmann Simon Pickett.

Er und McGrotty an der Schießbude hatten in den letzten zwei, drei Jahren einen kräftigen Dreh am Bandkarussell zu verkraften, doch mit insgesamt drei neuen Mitstreitern und einer schmucken "Jetzt erst recht"-Devise tritt das Quintett aufs Gaspedal, hält das Aggressionslevel angenehm im oberen Bereich und präsentiert sich heuer noch konsequenter, energischer und eingespielter als noch 2012.

Versteht mich nicht falsch, ich mochte "Death Of A Hero" gerne, doch "This Means War" macht seinem offensiven Titel alle Ehre. Natürlich kommen aufgrund der melodischen Gitarrenläufe auch ab und an einige Parallelen zur NWoBHM auf den Tisch und trotzdem schmeckt das, was uns BAKKEN serviert, sehr gut. Denn durch lupenreine Brecher wie den Titeltrack, 'Star Machine' und 'We Fight' bleibt der kraftvolle Thrash- und aggressive Power-Metal-Anteil angenehm hoch. Dazu gesellen sich nicht nur eine entsprechende Produktion und mit Pickett selbst ein Sänger, der sein Handwerk neben der Klampfe gut versteht, sondern auch etwas experimentellere Tracks wie das METALLICA-lastige 'Cold Blooded Murder', der Melodie-Koloss 'In Requiem' oder auch das hymnische 'Two-Edged Blade', das getrost als Ohrwurm durchs Ziel geht.

Alles in allem ist das neue BAKKEN-Album nicht das innovativste, was 2020 auf den Markt gespült wurde. Jedoch stimmen Einstellung, Spielfreude, Technik, musikalische Ausrichtung und nicht zuletzt auch das gewisse Gespür für Abwechslung. Ich hoffe nur inständig, dass man nicht erneut acht Jahre auf neuen Power-Thrash aus Nordirland warten muss. Also nehmt euren Tatendrang wieder mit ins Studio und haut uns in nicht allzu ferner Zukunft einen Nachfolger auf die Speisekarte.