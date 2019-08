Hardrock im Stile der 70er und 80er, bestens geeignet zum Abfeiern

Auch wenn mir der Bandname einen tiefen Seufzer entlockt (ja, er meint genau DAS, was alle denken, siehe Text von Track Nr. 8), so ist musiktechnisch doch alles im grünen Bereich. Gegründet 2012 in Köln, spielen die drei Musiker jetzt seit 2017 in der hier bestehenden Besetzung: Vince van Roth: Gesang, Bass, Tom Voltage: Gitarre, und Dommy Lee: Drums. Vorherige musikalische Tätigkeitsfelder waren Perzonal War (Vince), Nitrovolt (Tom) und Architects Of Chaoz (Dom).

Die Band bezeichnet ihre Musik als "Kick Ass Rock" und hat damit nicht Unrecht. Die drei Herren aus Köln machen genau das auf "High Roller". Insgesamt elf Titel in etwas unter 40 Minuten lassen einem keine Minute Pause zum Atemholen und preschen in einer derartigen Geschwindigkeit voran, dass einem schon beim Zuhören ganz schwindelig wird. Definitiv Musik zum Partymachen und Abfeiern. Für den ganz großen Wurf fehlen die Hits, die sich dauerhaft ins Ohr schleichen, aber ich denke mir, dass BALLS GONE WILD live ein ziemlicher Kracher ist.