Nicht ganz den Erwartungen entsprechend!

Nach ihrem letzten Split-Release hatten die Musiker von BALMOG eigentlich alle Weichen gestellt. Die Arbeiten an der insgesamt dritten Scheibe sollten den Schwung mitnehmen, den die Band auf ihrer Gemeinschaftsveröffentlichung mit SARTEGOS aufgenommen hatte, doch irgendwie schaffen es die Spanier dann doch nicht, mit ähnlich euphorisierendem Material zur neuen Kraft im europäischen Black-Metal-Underground zu reifen.



Die Enttäuschung hält sich zwar insofern in Grenzen, dass BALMOG zumindest in der zweiten Hälfte von "Vacuum" noch einige Perlen einstreut, die das relativ durchschnittliche Tun in Stücken wie dem radikalen 'Eating The Descendant' und dem böswilligen 'Vigil Of The Blinds' wieder halbwegs kompensieren, aber diese pure rohe Energie und vor allem diese beängstigende Vermengung von misanthropischem Stimmungsbild, immensen Blasts und frostigem Riffing bleibt die Truppe zu weiten Teilen schuldig - und das ist nach einem Verwöhnmoment, wie ihn BALMOG im vergangenen Jahr gewährte, leider dann doch ein nicht mehr zu vernachlässigender einschnitt.



Dennoch muss man klar feststellen, dass Nummern wie das schleppende 'Come To The Pulpit' und das forsche 'Gignesthai' absolut auf der Höhe sind und das qualitativ schwankende Gesamtbild wieder weitestgehend ins Lot bringen. Von einem inhaltlichen Vakuum zu sprechen, während analog zum Albumtitel daher nicht fair, zumal die Iberer auch in den nicht ganz so starken Kompositionen immer noch auf einem ziemlich hohen Niveau agieren. Aber summa summarum sind die sicherlich sehr hohen Erwartungen nicht in Gänze befriedigt. Und trotzdem: Die schwarze Meute sollte sich selbst einen Eindruck verschaffen, weil die Scheibe dennoch ziemlich ordentlich geworden ist!



Anspieltipps: Come To The Pulpit, Gignesthai