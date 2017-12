Melodien für Hunderte.

Eine ziemlich trockene Angelegenheit ist das dritte Album der BAND OF SPICE geworden. Wem dieser Name nichts sagt (so ging es mir vor ein paar Wochen auch noch), dem sei mitgeteilt, dass hinter ihm Christian „Spice“ Sjöstrand, seines Zeichens ehemaliger Bassist und Sänger der SPIRITUAL BEGGARS, steckt und es sich somit tatsächlich um die Bande von Spice handelt und nicht etwa um ein Gewürzregal.

Nachdem der Herr und seine Mitstreiter schon mit den Vorgängeralben "Feel Like Coming Home" (2010) und "Economic Dancer" (2015), sowie zuvor unter dem Namen SPICE AND THE RJ BAND eher für wenig Aufmerksamkeit gesorgt haben, versuchen sie es nun erneut. Doch "Shadows Remain" ist abgesehen vom abgefahrenen Coverartwork eher Stangenware. Obwohl der Bandchef selbst in einem Interview sagte, dass er mit BAND OF SPICE eher Wert auf Melodien, denn auf Riffs lege, finden sich hier keineswegs Gänsehaut-Tonfolgen. In den zwölfeinhalb Songs ('Only One Drink' ist eher eine kleine balladeske Einführung) gibt es keine Melodien für Milliarden, sondern eher für Hunderte.

Zwar gibt es Anspielungen zuhauf, 'Caught In A War' erinnert an THE DOORS, 'The Savior And The Clown' an LED ZEPPELIN und 'Take Me Home' an die RED HOT CHILI PEPPERS, aber mehr als ein paar kleine Aha-Effektchen lassen sich damit kaum erzielen. Erfolgsversprechender als das für meinen Geschmack zu sehr im Blues getränkte Songwriting ist da die Stimme des Chefs. Dieser lässt es sich nämlich nicht nehmen und heult/brüllt/singt sich bei jedem einzelnen Stück die Seele aus dem Leib. Zusammen mit so manchem wunderbar geglückten Riff und den aussagekräftigen Lyrics kann die mangelnde Kreativität und dimensionsarme Schwerfälligkeit des Songwritings ein wenig ausgeglichen werden.

Mit dem genannten 'Caught In A War' und dem rockigen 'Coherent Train Of Thought' finden sich schlussendlich schon auch ein paar Songs, die dazu verleiten, auf Repeat zu klicken. "Shadows Remain" bleibt insgesamt dennoch mittelklassig.