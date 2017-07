Generischer Black Thrash, der nicht mitreißen kann.

Die Italiener von BARBARIAN machen auf ihrer selbstbetitelten neuen EP handwerklich alles richtig. In neun Minuten bieten sie Black Thrash, der klar Richtung VENOM oder CELTIC FROST schielt. Dabei gibt es eine gute Produktion, einen ziemlich starken Sänger, schöne Gitarrenleads und ein ansprechendes Artwork. Aber die Scheibe rotierte hier mittlerweile einige Male, und so wirklich hängen bleibt: Nichts. In jeder Minute denke ich mir: Eigentlich haben sie's drauf. Aber warum haben sie keine Songs am Start, die hängen bleiben?

Der flotten Thrasher 'Simulacra Of The Ageless Need' ist nicht übel, aber eben auch nicht mitreißend. Sprich: Ich habe das schon zehn Mal besser gehört. DESASTER, DESTRÖYER 666, CRUEL FORCE oder NECRONOMICON stehen im Regal und laufen immer wieder - weil die Qualität der Songs passt. Das langsamere 'Stench Of God' finde ich einen Ticken ansprechender, weil es eine doomige Note hat und die brutalen Vocals noch besser passen. Aber wirklich hängen bleibt die Nummer auch nach einigen Durchläufen immer noch nicht.

Hier ist eigentlich alles im grünen Bereich. Aber weil nichts die Band aus der Masse heraushebt und auch keine Hits erkennbar sind, dürfen die Jungs beim nächsten Output intensiver am Songwriting arbeiten. Dann könnten sie durchaus in höhere Regionen vorpreschen.



Anspieltipps: Na kommt, bei zwei Nummern könnt ihr in beide reinhören..