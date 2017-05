Eigener Stil mit vielen Facetten.

Black Metal, gerne mal im Schneckentempo, das bietet uns die spanische Truppe BARBARIAN SWORDS. "Worms" heißt das zweite Album, das im Spannungsfeld von Black Metal und Doom seine Jünger sucht. Die Spannweite reicht dabei von SABBATH-geschwängertem Walzen-Sound ('The Last Virgin On The Earth') bis zu MARDUK-Salven bei 'Pure Demonology'. Langeweile kommt auf "Worms" schonmal gar nicht auf.

Durch die vielen Zutaten dieses hässlichen Tranks benötigt man als Hörer anfangs eine gewisse Zeit, um sich zu orientieren. Kaum ein Song bleibt über die gesamte Länge im selben Feeling, es wird munter aneinandergereiht, was gerade so gefällt. Das ist auf der einen Seite natürlich spannend, denn innerhalb der langen Songs passiert einfach viel. Aber nicht immer mündet das Ideen-Feuerwerk so gut in einen Song wie bei der erwähnten letzten Jungfrau. Dank der immer wieder durchschimmernden, rotzigen Punk-Attitüde (der Schweinsgalopp bei 'Carnivorous Pussy' macht einfach Laune) kommt man aber eh nicht auf den Gedanken, von BARBARIAN SWORDS ein anspruchsvolles Songwriting oder vertrackte Nummern zu erwarten, wie es sie bei BORKNAGAR oder ENSLAVED gibt, nur um mal zwei anspruchsvolle Vertreter im Black-Metal-Dunstkreis zu nennen.

Insofern wirkt es im Promotext dann doch etwas albern, zu behaupten, nicht jeder Metalfan könne mit den letzten Tracks umgehen. Bis auf die extreme Länge ('Requiem' bringt es auf stolze 17 Minuten) wird das extreme Rad auch hier nicht neu erfunden oder gebrochen. Und wer die eingespielten Schreie von Frauen verstörend findet, hat scheinbar noch nie MORTICIAN gehört. Unter dem Strich ist "Worms" aber ein durchaus gelungenes Album geworden, dem lediglich in den langsameren Passagen die Luft ausgeht. 72 Minuten Spielzeit sind einfach etwas viel, um einem amtlich die Rübe abzuhacken.

Anspieltipps: The Last Virgin On The Earth Sodomized, Outcast Warlords