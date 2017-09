Im zweiten Anflug noch radikaler!

Auch auf ihrem zweiten Demo machen diese Portugiesen keine Gefangenen; die barbarische Horde greift mit relativ hohem Tempo an und trümmert alles in Grund und Boden, was keine Akzeptanz für kriegerischen Black Metal aufbringt. "Tainted Impurity" ist im Großen und Ganzen die konsequente Fortführung des ziemlich extremen Sounds, den die Südeuropäer bereits auf "Gasmask Perpetrators" auf die Tagesordnung setzten und birgt folglich auch keine großen Überraschungen - warum auch?

Die fünf Tracks des zweiten Demos werden erneut stilecht auf Tape veröffentlicht und sollten aufgrund der schmalen Auflage alsbald vergriffen sein, da sich BARBARIC HORDE noch einmal dezent steigern konnte und die guten Eindrücke des Erstlings somit bestätigt. Vor allem Überschallnummern wie 'Impulse To Attack' und 'SDD (Sulfuric Death Demons)' bleiben mit ihrer unmenschlichen Aggression und ihrem teuflischen Purismus in Erinnerung und erweisen sich am Ende als die zerstörerischsten Waffen auf dem Schlachtfeld. Doch auf Letztgenanntem ist die Band künftig ohnehin alleine, da in Portugal derzeit keine zweite Combo derart radikal und temporeich die Genregrenzen vermischt wie BARBARIC HORDE.

Jetzt wird's aber allerhöchste Zeit, dass die Band sich endlich mal aus dem Demo-Stadium befreit und vollwertige Kost liefert. Das Material der ersten beiden Demos beispielsweise würde schon eine prima Full-Length abgeben! Vielleicht wird dieser Wunsch ja schon bald erfüllt...

Anspieltipps: Impulse To Attack, Morbid Rape