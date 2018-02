Gelungenes Live-Album des Italieners

Auch wenn sich Signore Barbiani- trotz diverser Auftritte, wie etwa beim "Burg Herzberg Festival" sowie diverse Veröffentlichungen - bei uns bisher noch nicht wirklich hat bekannt machen können, zählt er in seiner Heimat zu den ganz großen unter den Blues-Musikern. Unzählige Auftritte bei einschlägigen Festivals sowie Sessions bei Gigs mit Eric SARDINAS oder Devon ALLMAN legen Zeugnis davon ab und machen auch deutlich, dass Jimi BARBIANI ein begnadeter Musiker sein muss.

Das stellt er auch mit diesem Live-Album unter Beweis, an dem von Anfang an die gut eingefangene, intime Club-Atmosphäre positiv auffällt. Ebenso die Auswahl an Fremdkompositionen mit denen Jimi und seine Kollegen an Bass und Schlagzeug nicht nur ihr handwerkliches Können unter Beweis stellen, sondern auch erlesenen Geschmack. Zwar gibt es mit Sicherheit originellere Standards, an der Umsetzung von unsterblichen Klassikern wie 'Boogie Chillen', 'La Grange', 'Cause We Ended As Lovers' oder 'Hey Joe' gibt es aber nichts zu meckern. Das sah offensichtlich auch das Auditorium während des aufgezeichneten Gigs so, denn diese Tracks wurden allesamt entsprechend lautster zur Kenntnis genommen als die Eigengewächse.

Dabei weiß Jimi BARBIANI auch als Komponist durchaus zu gefallen und ebenso logischerweise auch als Saitenkünstler. Mit seiner ganz offensichtlichen Vorliebe für Slide-Heroen wie Sonny LANDRETH lässt er die Saiten immer wieder entsprechend glühen, hat aber auch den Boogie im Stile von Muddy WATERS oder John Lee HOOKER intus.

Genre-Spezialisten wissen also was zu tun ist und auch nur einigermaßen zum Blues tendierende Zeitgenossen können hier nicht viel falsch machen!