Metal und Hardcore in der perfekten Symbiose

Wenn BARK einmal von der Leine gelassen wird, ist der räudige Straßenköter, der sich hinter dieser Truppe aus Antwerpen verbirgt, wohl kaum mehr zu halten - und er ist extrem hungrig! Die Belgier haben in den letzten Jahren schon diverse Triumphzüge angeführt, die Festivallandschaften ebenso unsicher gemacht wie die Undergroundbühnen im Hardcore-Sektor und gelten mittlerweile als Topadresse in Sachen metallisch geprägter Hardcore.



Auf "Like Humans Do" gelingt es den Jungs dann auch geradezu spielerisch, diese Position zu festigen, und das mit einer Vielzahl unterschiedlicher Waffen. BARK hat inzwischen genauso fette Riffs am Start wie HATEBREED und Konsorten, die Interpretation von Brachialität ist ebenfalls auf dem gleichen Niveau wie das Pendant des Branchenführers, und wenn es um Leidenschaft und Herzblut geht, sind die Benelux-Krachmacher sogar noch einen Zacken motivierter unterwegs und verwandeln "Like Humans Do" schließlich auch in ein Album, das die Live-Energie eins zu eins ins Studio gerettet hat. Fett!



Doch selbstverständlich könnte die Platte niemals diese Wirkung erzielen, wäre das Material austauschbar oder gar berechnend, geschweige denn lahm oder durchschnittlich. Mit solchen Attributen musste sich BARK bis dato noch nie auseinandersetzen, und die Band wird auch weiterhin nicht fürchten müssen, dass die kompositorischen Schachzüge in irgendeiner Form kritisch betrachtet werden. Die Songs haben so viel Power, sie bieten erstaunlich viel Abwechslung und ihre Dynamik scheint grenzenlos. Und hinzu kommt schließlich der raue Charme der Straße, der bei kaum einer Band so krass mitschwingt wie bei diesen Belgiern.



Ergo: BARK ist der heißeste Scheiß, den die Hardcore-Szene in Europa derzeit zu bieten hat - und gleiches gilt auch für den Metalcore-Ableger, den "Like Humans Do" in steter Regelmäßigkeit ebenfalls bedient. Pflichtkauf!



Anspieltipps: Cannibal Law, My Heart Is A Bone, Wild Thing