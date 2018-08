Klare Message umständlich verpackt!

Politisch absolut korrekt, musikalisch dafür umso schräger: Bei BARREN WOMB muss man in jedem Song gleich mehrfach genauer hinhören, um den Zug nicht zu verpassen, denn die Ideenvielfalt, die sich in den Stücken von "Old Money / New Lows" breitschlägt, kann einen manchmal zur Verzweiflung bringen, weil die Band eben nicht die typischen Taktfolgen verwendet, sondern gerne auch mal REFUSED-like in Post-Hardcore-Schemata fällt - und dann irgendwie nur noch schwer zu greifen ist.



Im Kern ist aber auch die neue Platte ein typisches Noise-Rock-Album, das sich nur insofern abhebt, dass viele Ingredienzien oftmals für Konfusion sorgen und die Explosionen sich im Großen und Ganzen doch sehr unkonventionell niederschlagen - auch für eine Truppe aus diesem Sektor. Doch BARREN WOMB hat eine klare Message, und die vertritt man mit Geschrei, Gebrüll und im Kontrast dazu auch mit einigen Alternative-Rock-Gitarren, die letztlich dafür sorgen, dass das Pendel in alle Extreme ausschlägt, die Bodenhaftung infolge dessen aber auch merklich erschwert wird.



Denn was "Old Money / New Lows" ab einem gewissen Punkt sicherlich fehlt, ist der häusliche Rahmen, sprich das klare Dach, unter dem sich die vielen Zutaten etwas kompakter lümmeln können. Es ist zu viel Freestyle, zu wenig gerade Linie und schließlich auch zu viel undefinierter Eigensinn, der diese Scheibe charakterisiert und in letzter Konsequenz auch das Hörvergnügen schmälert. Noise Rock mag seine eigenen Grenzen haben, doch spannend sollte er trotzdem sein - und dieses Attribut geht "Old Money / New Lows" leider weitestgehend ab!



Anspieltipp: Drive-Through Liquor Store