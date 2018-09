Langweiliger Thrashcore-Crossover

Hardcore-Shouts und Thrash-Gitarren - diesen Mix gab es bereits Mitte der 80er, als Acts wie S.O.D. und NUCLEAR ASSAULT die Grenzen des Genres erstmals streckten und gemeinsam mit den SUICIDAL TENDENCIES eine neue Bewegung starteten. So aufregend wie der Stoff der Ami-Legenden ist das Material der BASEMENT CRITTERS aber bei weitem nicht, auch wenn die Grundidee eigentlich die gleiche ist. Was den Belgiern aber definitiv fehlt, ist ein Funke Entschlossenheit, der sich auch in der Performance wiederspiegelt. Gerade soundtechnisch ist die neue EP, die bereits 2016 in Eigenregie erstveröffentlicht wurde, ziemlich dünn und übermittelt kaum ausreichend Energie, um das Haupthaar mal für einen Moment in Bewegung zu bringen. Frontmann Thomas bringt ebenfalls kaum Wucht mit und kann dem passablen Riffing nur mit müden Shouts, nicht jedoch mit souveränem Gebell entgegentreten - und das ist am Ende auch einer dieser entscheidenden Faktoren, an denen "Hurt Me With The Truth" zerbricht.



Davon abgesehen ist auch das Songwriting nicht sonderlich spektakulär. Die BASEMENT CRITTERS agieren vorwiegend im Midtempo, engen sich stilistisch aber wieder so weit ein, dass der oben genannte Crossover gar nicht wirklich zum Zuge kommt. Im Grunde genommen bekommt man eine Light-Version des schwarzen METALLICA-Albums mit müdem Gesang und schlichter handwerklicher Basisarbeit angeboten, die selbst im EP-Format einige Längen generiert. Oder knapper formuliert: Verzichtet man auf diese Benelux-Thrasher, verpasst man eigentlich nicht viel!