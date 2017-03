Ramble Beyond

Eine Reise durch Wüstensand und psychedelische Fantasiewelten

So sieht es also aus, wenn zeitgemäße, leicht verproggte Heavy-Rock-Sounds auf die gringige Melancholie solcher Acts wie ALICE IN CHAINS oder STONE TEMPLE PILOTS stößt. Das zweite BASK-Album bewegt sich zwischen zahlreichen Alternative-Nuancen und der drückenden Soundwand von MASTODON, die hier jedoch auf eine unkonventionell introvertierte Art und Weise interpretiert wird, um die Spannungsbögen von "Ramble Beyond" noch intensiver zu gestalten - und das gelingt der Band vorzüglich.

Allerdings ist die neue Scheibe alles andere als ein Selbstläufer; die Gitarrensounds sind relativ sperrig, die manchmal schon fast elegischen Gesangseinlagen zünden ebenfalls nicht auf Anhieb, und wäre da nicht diese beeindruckend dichte Atmosphäre, die das Material zusammenhält, würde man nur schwerlich einen Zugang zu "Ramble Beyond" erlangen, ganz einfach weil BASK sich mit verschiedensten psychedelischen Versatzstücken immer weiter in eine eigene Welt beamt und dort etwas kreiert, das man in dieser Form noch nicht erlebt hat. Tiefe Melancholie trifft hier auf musikalische Leidenschaft, verträumte Alternative-Rocker mischen sich mit spacigen Retro-Klängen, feinste Wüsten-Saiten reiben sich mit LED ZEPPELIN, und selbst ein bisschen Southern-Beschwingtheit spielt eine Rolle, wird jedoch von anspruchsvollen Prog-Momenten im Stile von SLEEP wieder aus den Angeln gehoben.

Und trotz allem: "Ramble Beyond" ist ein Genussalbum, das sich langsam erschließt und gar nicht so sehr fordert, wie es in der Theorie klingt. Man lässt sich fallen, wird von den stillen Gitarren aufgefangen, vom Gesang schließlich hypnotisiert und von den vielschichtigen Eindrücken letztendlich berauscht. Wenngleich MASTODON immer noch den Vorzug erhalten würde: BASK ist auf Album Nummer zwei ganz nah dran!

Anspieltipps: The Lonesome Sound, In The Black Fire