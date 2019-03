Auch mit einem Kontrabass kann man Abrockmusik machen

Nun ist es ja nicht ganz neu, klassische Instrumente für Rockmusik zu verwenden. Das bekannteste Beispiel dürften wohl die Cellisten APOCALYPTICA sein. Auch Geiger David Garrett hat schon oft gezeigt, dass der Unterschied zwischen Klassik und Rock fließend ist. Die Musiker um Claus Freudenstein - Gründer von THE BASSMONSTERS - haben sich aufgemacht, uns zu zeigen, dass man auch einem Kontrabass "nicht-klasssiche Töne" entlocken kann.



Und das können sie ausnehmend gut. Acht Instrumentaltitel - darunter das genial interpretierte 'La Belle Dame Sans Regrets', im Original von STING, 'Don't Stop Me Now' von QUEEN oder 'With Or Without you' von U2, um nur einmal diese drei zu nennen - lassen mich diese Musik mit geschlossenen Augen genießen. Bei der "schönen Dame" wird der typische STING-Sound so gekonnt in Szene gesetzt, dass man den Sänger vor dem inneren Auge förmlich auf der Bühne sieht. Das gleiche gilt für den unvergessenen FREDDIE MERCURY und seine Performance zu 'Don't Stop Me Now'. 'Born To Be Wild' von STEPPENWOLF weckt Erinnerungen an "Easy Rider", genauso wie die Gänsehaut erzeugende Filmmusik von Bernard Herrmann aus dem Film 'Psycho'. Selbstverständlich darf auch der alterslose DEEP PURPLE Hit von 1969! 'Child In Time' nicht unerwähnt bleiben, abgeschlossen wird die CD mit dem großen U2-Erfolg 'With Or Without you'.



Natürlich ist "Unio" nicht unbedingt eine Platte für die breite Masse, aber es ist ein außergewöhnliches Instrumental-Album und alle, die sich wenigstens ein bisschen für diese Art der Musik interessieren, sollten unbedingt reinhören. Selten wurde Rockmusik von vier Kontrabässen so virtuos und experimentierfreudig in Szene gesetzt.