Schnöder Balkan-Pop.

Als künstlerisches Motiv steht der Feuervogel für Kreativität. Für Mut. Für einen Neuanfang, nachdem alle Brücken niedergebrannt sind. Den scheint auch die polnische Band BATALION D'AMOUR nach elf Jahren gesucht zu haben: Mit dem Langspieler "Fenix" meldet sich die Gothic-Rock-Kombo in neuem Gefieder zurück und präsentiert sich mit verspielten Melodien.

Diese erinnern allerdings kaum noch an die schwarzen Wurzeln von BATALION D'AMOUR, stattdessen weckt die neue Aufmachung Assoziationen an stereotypen Balkan-Pop mit der eher blechern wirkenden Interpretin Karolina Andrzejewska. Die Sängerin intoniert sämtliche muttersprachlichen Lieder in ein und der gleichen Stimmlage, haucht etwas zu gestelzt die durchweg polnischen Lyrics auf den Teppich aus Dance-Floor-Klängen, ohne richtig Flagge zu zeigen. Weder Fisch noch Fleisch, probiert sich BATALION D'AMOUR mal an härteren Nummern wie 'Ktos Calkiem Obcy' oder langweilt über zehn Minuten hinweg mit ambitionslosen progessiv-angehauchten Versuchen ('Zawróceni'). Spätestens die musikalische Popsternchen-Attitude auf 'Bez Nas' enthüllt die Polen als das, was sich hinter den Resten der gotischen Fassade verbirgt.

Da hilft es auch nichts, dass Karolina auf der kitschigen Ballade 'The Lost Diary' in die englische Sprache wechselt und gemeinsam mit John Porter, dessen schleppende Stimme die Trägheit der Nummer nur noch unterstützt, den Abgesang gibt. Neustart missglückt.