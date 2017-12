Überfrachtete Songs und künstliche Überlängen

Acht Songs in knapp 80 Minuten - und einer davon ist lediglich ein kurzes Intro, das auf den zweiten Showdown aus dem BATTLE DAGORATH-Universum vorbereiten soll. Kurzum: Es ist nachzuvollziehen, dass alleine das äußere Erscheinungsbild von "II - Frozen Light Of Eternal Darkness" einige Fragen aufwirft, vermutlich aber auch diverse Bedenken mit sich führt, die im Laufe der nachfolgenden Darbietung auch nicht ausgeräumt werden können.

Denn das interstellare Gebilde, das die Band mit ihrem sphärischen Black-Metal-Sound aufzubauen gedenkt, wankt ganz gewaltig, weil BATTLE DAGORATH einfach kein Komma und schon mal gar keinen Punkt kennt. Die Tracks werden ins Endlose gezogen, die epischen Passagen verlieren folglich ihre Strahlkraft, weil die Band irgendwann keine neuen Impulse mehr liefern kann, und auch wenn gelegentlich einige Stimmungswechsel für ein wenig Abwechslung sorgen, ist dies nicht ausreichend, um "II - Frozen Light Of Eternal Darkness" den dringend benötigten Fokus zu verpassen.

Es mangelt gar nicht mal an Möglichkeiten, denn die progressiven Ansätze der zweiten Scheibe sind vielversprechend, und gerade was die Ausdehnung ruhigerer Klänge betrifft, hat BATTLE DAGORATH ein ums andere Mal ein kleines Ass im Ärmel. Doch die Trumpfkarten werden nicht gewinnbringend eingebracht, sondern als übliches Beiwerk nur für kurze Momentaufnahmen eingeschoben. Eine fesselnde Dynamik entwickelt sich ergo nicht, selbst nicht in den kürzeren Stücken mit ihren regelmäßigen Tempowechseln.

Das alles könnte so viel besser klingen, die Arrangements könnten viel besser in den Fluss geraten, an dem die Musiker konsequent vorbeiarbeiten. Doch am Ende sind die Prioritäten nunmal derart gelagert, dass die Länge der Songs vermutlich ein wichtigerer Faktor ist als die Zusammenstellung der darin abgebildeten Fragmente. Und unter eben diesen Umständen ist "II - Frozen Light Of Eternal Darkness" leider nicht geeignet, sich als Bereicherung im progressiven Teil der Black-Metal-Kollektion ein Standing zu erkämpfen.

Anspieltipp: Death Ov Aeons