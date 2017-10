Resteverwertung? Im Leben nicht!

Wenn man noch nie einen Ton von BEACH HOUSE gehört hat und den Hintergrund des neuen Releases nicht kennt, würde man sofort ins Schwärmen geraten, welche tollen Soundlandschaften die Indie-Pop-Gruppe aus Baltimore hier kreiert hat und welches Potenzial in Frontdame Victoria Legrand und ihrem Sidekick Alex Scally steckt. Blickt man schließlich auch noch aufs Cover, entdeckt man, dass "B-Sides And Rarities" eigentlich nur eine vermeintliche Resterampe ist, auf der das Duo insgesamt 14 Kompositionen deponiert hat, die es bis dato auf keines der regulären Alben geschafft haben. Und spätestens dann ist man zutiefst erschrocken: Denn wie mögen dann erst die Nummern klingen, die auf den bisherigen sechs Releases verwendet wurden?



Solche Spekulationen sollen in einer unabhängigen Nachrecherche aufgetrieben werden. Bis dahin gilt es aber erst einmal die Schönheit von Tracks wie 'Chariot' und 'Baseball Diamond' zu genießen, die schon vor längerer Zeit eingespielt wurden, bis dato aber noch nicht zur Veröffentlichung gebracht wurden. Wunderbare Melodien, introvertierte Soundscapes, melancholische Pianos und ein bisschen Retro-Feeling mischen sich hier zu einem eindringlichen Erlebnis, dem Legrand mit ihrer charismatischen, extrem wandelbaren Stimme die Krone aufsetzt.



Doch auch die Remixes auf "B-Sides And Rarities" haben es in sich; so gefällt die Neuinterpretation von '10 Mile Stereo' mit epischen Harmonien im Rahmen ganz sanfter Elektronik, 'Norway' und 'White Moon' etablieren kurze Hooklines, und die Single-Version zu 'Used To Be' könnte heute sogar als alternative A-Seite ausgekoppelt werden, weil die feinen Melodien sofort vereinnahmend wirken.



In der Tat: All dieses Material hat BEACH HOUSE uns bislang vorenthalten, glücklicherweise aber irgendwann doch sein Potenzial erkannt. Diese Platte würden vielen Bands als regulärer Release Türen öffnen - und alleine das spricht schon für das kompositorische Talent dieser beiden einzigartigen Musiker!



Anspieltipps: Chariot, Baseball Diamond, Saturn Song