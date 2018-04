Nothing Here Is Permanent

Teenage Dirtbag?

BEARINGS wird sich der Gruppe derjenigen Bands anschließen, die im Sinne puristisch denkender Musikliebhaber bestenfalls ins Niemandsland abgeschoben gehören. Die kanadischen Jungspunde sind seit 2014 aktiv und haben sich seither der Erstellung zuckersüßer Melodien, poppiger Strukturen und penetranter Mainstream-Sounds verschrieben, die wohl in erster Linie dem Teenie-Publikum vorbehalten bleiben dürften.

Was man den Jungs allerdings zugute halten muss, ist ihr Gespür für einprägsame Melodien, denn nicht ein einziges der fünf neuen Stücke, die das Trio auf "Nothing Here Is Permanent" gepflanzt hat, trägt in diesem Sinne keine Blüten bzw. verstößt den Hookline-suchenden Neugierigen. Gelegentlich könnte man sogar den Vergleich zu BLINK 182 und vergleichbaren, Melodie-besessenen Kollegen anstrengen, doch den Pop-geprägten Punk-Gedanken leben die Kanadier auf "Nothing Here Is Permanent" nur sehr flüchtig. Viel lieber suchen sie nach Widerhaken, bei denen die Mädels die Hüllen fallen lassen und ihre College-Zualassung aufs Spiel setzen, in dem sie sich ganz ungeniert ihrer Liebe zu den Bubblegum-Sounds ihrer neuen Heroen hingeben. Aber damit ist auch klar: Rock & Roll ist diese Scheibe definitiv nicht!

BEARINGS als Teenie-Truppe abzustempeln, wäre zwar relativ gemein, trifft die Sache aber trotzdem auf den Punkt. Ausgehend von den fünf Stücken der neuen EP kann man die Zielgruppe klar beschreiben - und diese stellt keine großen Ansprüche und möchte letztendlich nur kuscheln...

Anspieltipp: North hansen