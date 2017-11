Das schwarze Biest wütet, kann aber auch sanft...

Ach ja, die Finnen, die sind einfach immer für eine Überraschung gut. Da schart Anton Kabanen, ehemaliger BATTLE BEAST-Songwriter und -Gitarrist mal eben vier neue Mannen um sich herum, gründet eine neue Band, die er BEAST IN BLACK nennt und startet direkt mit einem Debütalbum namens "Berserker" durch. Seine Mitstreiter sind Kasperi Heikkinen (guitars), Sami Hänninen (drums). Mate Molnar (bass) und Sänger Yannis Papadopoulos, der mit einem unglaublichen Gesangsspektrum aufwartet.

Schon der erste Durchlauf lässt mich ziemlich geflasht zurück und ich betätige direkt die "repeat all"-Taste: Fetter Power-Metal vom Feinsten, der sofort ins Ohr geht. Besonders beeindruckt mich die Stimme von Sänger Yannis, der irgendwie alle Tonlagen bedient. Am Anfang dachte ich tatsächlich, da hätte sich noch eine Gastsängerin hineingeschlichen, bis mir klar wurde, dass das alles von Yannis kommt. Er verleiht jedem Song die richtige Stimmung und die richtige Stimme.

Der Titelsong 'Beast In Black' ist gleich der erste Kracher. Gefolgt von 'Blind And Frozen', das man auch als erstes Musikvideo hören bzw. sehen konnte. Da gingen meine Lauscher schon in Habt-Acht-Stellung und ich wurde definitiv vom Album nicht enttäuscht. Es gibt auch jede Menge fetzige Gitarrensolos zu hören und die verrückte, aber tolle Disco-Pop-Synthy-Nummer 'Crazy, Mad, Insane' zaubert mir ein Grinsen ins Gesicht, verbreitet sofort gute Laune und geht direkt in die Beine. Die wird live wahrscheinlich der Spaß-Gröler schlechthin werden. Ach ja, für die Mädels ist natürlich auch etwas dabei: Die wunderschöne Ballade 'Ghost In The Rain', in der sich Yannis von seiner gefühlvollen Seite zeigt.

Ein gelungenes Album, das man einfach auflegen und abspielen sollte – und dann gleich noch einmal...