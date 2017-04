Djent, Core und Brutalität!

Zwischen noisigen Core-Bands und dem DILLINGER ESCAPE PLAN gibt es durchaus noch mathematische Formeln, die szeneweit noch nicht bis ins letzte Detail ausgetüftelt wurden. Bei BEAST MODULUS aus New York hat man sich zur Aufgabe gemacht, genau diese Aufgabe zu übernehmen und abseits des konservativen und konventionellen Songwritings nach Ausdrucksformeln zu suchen, die straight und progressiv zu gleich sind - und den Hörer zumindest anfangs deutlich überfordern.

Nachdem die Band ihre neue EP noch relativ unspektakulär beginnt und mit 'Twrk' den vermeintlich schwächsten Track direkt an den Start setzt, lädt man zur rasanten Achterbahnfahrt ein, die zwischen verrohten Noise-Passagen, eigenwilligen Djent-Gitarren und brutalen Todesblei-Grooves kaum mehr Zeit und Raum lässt, einmal kurz und tief durchzuatmen. Denn die Strukturen von "Being" sind schwer zu ergründen, das manchmal hektische Geballer schockt immer wieder, und selbst der MASTODON-Vergleich ist nicht aus der Luft gegriffen, da die sechs Songs trotz äußerst basisnaher Produktion ordentliches Breitband-Feeling kreieren.

Was nun dagegen spricht, BEAST MODULUS zu einem solch frühen Zeitpunkt auf den Olymp zu heben, in dem COALESCE und THE DILLINGER ESCAPE PLAN resdieren? Vielleicht der Umstand, dass eine EP eigentlich zu kurz ist, um sich vollständig überrumpeln zu lassen. Lässt man die Spielzeit von "Being" jedoch außer Acht, kann man nicht abstreiten, dass der räudige Prog-Kick mit all seinen straighten Abfahrten Eindruck schindet und auf alle Fälle nach mehr schreit. Und gerade in diesem Segment gelingt dies Jahr für Jahr nur einer Handvoll frischer Bands.

Anspieltipps: Skeleton Key, Everything's Shocking