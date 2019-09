Pflichtveranstaltung für jeden Musikfan.

Runde Jubiläen haben sich seit Jahren als passender Anlass erwiesen, wegweisende Alben wieder zu veröffentlichen. Manchmal ist der Grund ein Remastering oder gar ein neuer Mix, um die oftmals nicht gerade audiophilen CD-Veröffentlichungen in ein besseres Licht zu rücken. Im Fall der BEATLES wird zum 50. Geburtstag von "Abbey Road" die gesamte Klaviatur der Rerelease-Maschinerie gespielt: Wahlweise lässt sich das Album als LP, 3-LP, Picture-Disc, CD, 2-CD, 3-CD+Blu-ray und digital erwerben. Allen gemein ist der vorliegende Mix, der je nach Ausgabe in Stereo, Mehrkanalton 5.1 oder gar Dolby Atmos gehört werden kann. Uns liegt die 2-CD-Version vor, die das Stereo-Material auf der ersten CD und alternative Demo-Takes aller Songs auf der zweiten CD beinhaltet. Für Fans, die das Album im passenden Klanggewand in der Sammlung haben, könnte das 40-seitige Booklet ein Kaufargument sein. Allerlei erklärende Texte, Liner Notes von McCartney und bislang unveröffentlichte Fotos (u.a. von Linda McCartney) wurden hier dem 100-seitigen Hardcoverbuch der super-duper-deluxe Box entnommen, die noch einmal tiefer ins Jahr 1969 eintaucht.

Wie so oft sind auch bei "Abbey Road" die klanglichen Unterschiede zu vorherigen Veröffentlichungen nicht mit allen Ohren auszumachen. Beim direkten Vergleich mit der 2009er Version von 'Come Together' oder 'Octopus's Garden' klingt die 2019er Fassung etwas luftiger, manche Spuren kommen besser zur Geltung (beispielsweise der verzerrte Harmoniegesang im Garten des Oktopus). Wer die Aufnahmen also wirklich gut kennt und eine ordentliche HiFi-Kette sein Eigen nennt, wird mit so einer Spurensuche wohl viele schöne Stunden verbringen können. Das Abtauchen in die Demo-Versionen auf der zweiten CD gehört definitiv in die ganz nerdige Kategorie, denn die Unterschiede zu den bekannten Studioversionen sind oft nur in homöopathischer Dosierung vorhanden. Spannender als die tatsächlichen Songs sind hier die Gespräche zwischen den Musikern, die so manchen Take beenden und einen kleinen Einblick ins Studioleben dieser Legenden zulassen.

Zur Musik muss ich wohl keine Worte mehr verlieren. Für Interessierte, die sich gerne in die Entstehungsgeschichte des Albums einarbeiten möchten, bietet selbst die "kleine" Deluxe Edition mit seinen zwei CDs und vierzig Seiten Booklet genug Material. BEATLES-Fans und High-End-Afficionados werden sicherlich mit der großen Box glücklich, so denn das Album im Mehrkanalton ebenso gelungen ist wie der Stereomix. In irgendeiner dieser Versionen gehört "Abbey Road" auf jeden Fall in die Sammlung!