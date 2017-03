Rundum gelungenes Live-Package der Goth-Rocker.

Die Goth-Rocker THE BEAUTY OF GEMINA sind in ihrer Heimat der Schweiz wohl eine der wichtigsten Bands des Genres. Doch auch über die Grenzen der Alpenrepublik hinaus konnte sich das Quartett durch Tourneen mit UNHEILIG oder den SMASHING PUMPKINS, sowie Auftritten beim "Wave Gotik Treffen" oder dem "Mera Luna"-Festival eine große Fangemeinde erspielen. Inzwischen stehen dabei für Fronter Michael Sele und seine Mitstreiter ganze neun Studioalben zu Buche, wobei insbesondere der aktuelle Langspieler "Minor Sun" Kritiker und Fans gleichermaßen überzeugen konnte. Da ist es kein Wunder, dass der Vierer nun unter dem Titel "Minor Sun – Live in Zürich" auch noch direkt einen Mitschnitt der erfolgreichen Tour zum Album folgen lässt.



Dabei haben die Eidgenossen keine Kosten und Mühen gescheut und bieten den Fans die Möglichkeit, sich das Konzert aus dem legendären X-TRA Limmathaus in Zürich vom 19. November 2016 als Doppel-CD, Blu-ray oder DVD ins heimische Wohnzimmer zu holen. Ganz besonders beeindruckend ist dabei der Audiomitschnitt, der im stilvollen Digipack inklusive aufwendig gestaltetem 40-seitigem Booklet daherkommt. Doch nicht nur optisch machen die beiden CDs einiges her, auch musikalisch präsentierte sich das Quartett an diesem Abend in absoluter Höchsform. Im Zentrum steht dabei natürlich auch hier die einmalige Stimme von Fronter Michael Stele, der mit seiner irgendwo zwischen NICK CAVE, DAVID BOWIE und MORRISSEY angesiedelten Stimme souverän durch die insgesamt 22 Stücke führt, die gekonnt sämtliche Phasen der Karriere der Goth-Rocker abdecken. Doch auch die Instrumentalfraktion setzt immer wieder Akzente, wobei vor allem die Gitarren im Mix des Livealbums erfreulich präsent sind und den Kompositionen im Vergleich zu den Studioversionen so noch einmal eine ganz neue Dimension verleihen.



Im Gegensatz zur opulenten CD-Version kommen die visuellen Mitschnitte des Abends in ihren klassischen Blu-ray- beziehungsweise DVD-Hüllen zumindest äußerlich schon fast etwas gewöhnlich daher. Doch hier täuscht der erste Eindruck, denn die Aufnahme überzeugt auch in dieser Form mit herrlicher Kameraführung, einem glasklaren Sound und einem tollen Bild, das sich problemlos mit sämtlichen Konzertfilmen der letzten Jahre messen kann. Die Tracklist ist dabei identisch zur CD-Version, allerdings sind die Cuts zwischen den einzelnen Songs nicht ganz so abgehackt, sodass auch im heimischen Wohnzimmer echtes Live-Feeling aufkommen kann. Darüber hinaus bieten DVD und Blu-ray auch noch ein nettes "Behind The Scenes"-Feature, das den Zuschauer mit hinter die Kulissen des vielleicht denkwürdigsten Abends der zehnjährigen Geschichte von THE BEAUTY OF GEMINA mitnimmt.



Alles in allem ist "Minor Sun – Live in Zürich" damit ein grandioses Livealbum geworden, das ich allen Fans der Goth-Rocker nur wärmstens empfehlen kann. Einzig eine Limited Editon mit DVD/Blu-ray und Doppel-CD in einem Package fehlt mir hier am Ende ein wenig, denn so muss der geneigte Sammler gleich zweimal in die Tasche greifen, um das komplette THE BEAUTY OF GEMINA-Erlebnis zu bekommen. Doch auch das ist am Ende nur Kritik auf allerhöchstem Niveau, denn ansonsten ist dieser Konzertmitschnitt ein absoluter Genuss.