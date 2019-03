Unstrukturierte, aber starke Compilation!

Welchen immens großen Einfluss Jean Beauvoir naach seiner Zeit bei den PLASMATICS auf die gesamte Melodic-Rock-Szene gehabt hat, lässt sich vielleicht nicht ganz konkret abschätzen, doch Fakt ist sicherlich, dass der Mann mit dem prägnanten Irokesen einer der wichtigsten Szene-Musiker der letzten vier Dekaden ist und nicht nur in den goldenen 80ern mit vielen wichtigen Beiträgen dazu beigetragen hat, den melodischen Hardrock nach vorne zu bringen.

Komisch ist daher, dass der gute Mann in all dieser Zeit nie wirklich Rückschau betrieben hat und auch keine Best-of-Kollektionen entworfen wurden, die das Vermächtnis des charismatischen Sängers passend abbilden. Diese Lücke will Beauvoir nun mit der vorerst zweiteiligen Sampler-Reihe "Rock Masterpieces" schließen, wobei man auch hier nicht zwingend sagen kann, dass alle wichtigen Highlights im Schaffen des Musikers auch trefflich abgebildet sind. Auf der ersten Compilation findet man zwar neben einigen Soundtrack-Beiträgen (erwähnenswert sicherlich 'Feel The Heat', das Stallone höchstpersönlich zur Begleitmusik von "Die City-Cobra" auswählte) reichlich Stoff von CROWN OF THORNS und dem legendären "Voodoo X"-Silberling, aber natürlich auch einige weitere Höhepunkte aus der Frühphase, wenngleich hier keine chronologische Sortierung vorgenommen wird. Und das ist schließlich auch der Kritikpunkt, den man bei all den tollen Songs einfach nicht unerwähnt lassen darf: Die Auswahl wirkt beliebig, ist insgesamt unsystematisch und daher auch ein wenig lieblos, obschon hier Raum und Zeit gewesen wären, die "Rock Masterpieces" auch mit entsprechender historischer Einsortierung in die Regale zu stellen.

Dennoch: Als Dokumentation einer Karriere voller musikalischer Highlights taugt der erste Silberling allemal, schließlich gibt es keine Ausreißer in den Negativbereich, sondern ausschließlich wertigen Hardrock, der neben der einprägsamen Stimme des Urhebers vor allem den perfekt eingefangenen 80er-Charme als Argument auffahren kann, sich diese Compilation ins Haus zu holen. Jean Beauvoir war und ist ein Ausnahmekönner, und genau das bekommt man hier in 14 Episoden eindringlich erklärt!