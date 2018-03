Robin Beck bläst alles weg!

Ein Blick auf das Cover-Artwork des neuen ROBIN BECK-Albums dürfte so manchen gestandenen Rocker mal wieder richtig ausflippen lassen - und wirft direkt noch einmal die Frage auf, warum die hübsche Sängerin in der Auflistung der attraktivsten und auch musikalisch stärksten Frontröhrern gerne mal vergessen wird, wenn man den Blick in die 80er zurückschweifen lässt. Dass man ihr damit schon häufiger Unrecht getan hat, konnte Mrs. Beck in den vergangenen Jahren regelmäßig beweisen. Und trotzdem ist es eine verdammt große Überraschung, dass sie mit ihrem aktuellen Output wirklich alles in den Schatten stellt, was sie in ihrer Solokarriere auf Albumdistanz veröffentlicht hat.



"Love Is Coming" klingt zwwar zunächst einmal wie eine illustre Balladensammlung, entpuppt sich aber schon nach kürzester Zeit als ein echtes Hitfeuerwerk mit grandiosen Hooklines, explosiven Refrains, herrlich beschwingten Grooves und einer Performance, zu der wohl kaum eine der zahlreichen 80er-Ikonen heute noch fähig wäre - Doro Pesch und Lita Ford tatsächlich eingeschlossen. Nummern wie 'Here I Am' und 'On To Something' gehen runter wie Öl, 'Island' und 'On The Bright Side' stimmen munter in das durchweg einprägsame Megaevent ein, das funkige 'Me Just Being Me' eröffnet unverhoffte Seiten der populären Künstlerin, und mit Songs wie 'Girl Like Me' und 'Warrior' bewahrt sich die gute Dame bis zur letzten Note noch einige Überraschungseffekte, die aber ebenfalls auf Anhieb zünden. Absoluter Wahnsinn!



Ich hatte vorab sicherlich erwartet, dass Robin Beck zu einem überzeugenden Album imstande sein würde, aber dass die gute Frau noch einmal eine solche Granate entfesseln würde, ging über meine persönliche Vorstellungskraft hinaus. "Love Is Coming" ist das späte Signature-Album einer bemerkenswerten Sängerin, die sich im gesetzten Alter tatsächlich noch einmal selbst übertrifft. Kompliment für diese Leistung und Applaus für dieses fantastische Studioalbum!



Anspieltipps: Here I Am, On The Bright Side, On To Something