Kompositorisch wertvoll!

JASON BECKER hat ALS. Es hat seinen Körper zerstört, aber nicht seinen Kopf. Er kann aufgrund der unheilbaren Krankheit seines motorischen Nervensystems zwar keine Instrumente mehr spielen und dass er das konnte, bewies der heute 49-jährige einst bei DAVID LEE ROTH. Doch das Komponieren kann er immer noch, was er viele Jahre nach dem Bekanntwerden dieser furchtbaren Krankheit mit "Triumphant Hearts" unter Beweis stellt. Zugegeben, viele verschiedene Hilfsmittel machten diese Verwirklichung erst möglich, doch ich ziehe meinen Hut vor dieser unglaublichen Leistung.



Und so halfen nicht nur Papa Becker, sondern auch namhafte Gitarristen wie u.a. JOE BONAMASSA, CHRIS BRODERICK, MARTY FRIEDMAN, PAUL GILBERT, RICHIE KOTZEN, STEVE MORSE, STEVE VAI und JOE SATRIANI, das Vorhaben des einstigen Ausnahmetalents in die Tat umzusetzen. Herausgekommen ist mit "Triumphant Hearts" ein ungeheuer vielseitiges und tiefgründiges Album. Es ist nicht die bloße Ansammlung diverser Gastbeiträge. Auch wenn viele verschiedene Künstler hier am Werke sind, ist der rote BECKER-Faden in jeder Minute spürbar.



So beeindrucken vor allem die Melodien und Spannungsbögen vom orientalisch angehauchten 'Once Upon A Melody', dem poppigen 'We Are One' sowie meinen Lieblingen 'Valley Of Fire' und 'Fantasy Weaver', da diese das gewisse Extra haben und sich von anderen Veröffentlichungen in diesem Ausmaß deutlich abheben. Und so setzt sich "Triumphant Hearts" einerseits aus von ihm selbst eingespielte, bis dato unveröffentlichten Stücken aus seinem Archiv, andererseits aus Outtakes des DAVID LEE ROTH-Albums "A Little Ain't Enough" zusammen. Der rote Faden dieser Platte ist also mehr ein Zusammenschnitt des BECKER'schen Schaffens.



Ein hochemotionales, künstlerisch wertvolles und musikalisch über alle Maße erhabenes Album liegt uns hier also vor. Ich selbst kannte vor "Triumphant Hearts" lediglich JASON BECKER vom Namen. Doch diese "Solo"-Platte macht nicht nur Appetit, auch in der musikalischen Vergangenheit des Kaliforniers zu stöbern, sondern auch die Werke alter Rock-Dinos und Gitarrenvirtuosen noch einmal Revue passieren zu lassen.