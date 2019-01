Norwegische Nostalgiker mit Elchtod-Erinnerungen

Einen typischen Old-School-Blast auf Midtempo-Level bieten sie, die Jungs von BEFOULED, und damit reiht sich die Band in die Liste der vielen Skandinavien-Verehrer ein, die zum silbernen Jubiläum der alten DISMEMBER-, GRAVE- und ENTOMBED-Klassiker wieder die Anfänge der Elchtod-Szene für sich entdeckt haben. "Refuse To Rot" bietet dementsprechend ziemlich typischen Stoff mit deutlichen Reminiszenzen an den alten Sunlight/Fredman-Sound, der sich vor allem in den ziemlich derben Gitarrenklängen deutlich wiederspiegelt - und damit auch eine nicht bloß rein zufällige Anbiederung an die legendären, manchmal fast rockigen Augenblicke aus dem Fundament eines Fred Estby initiiert.

Die vielen Parallelen könnten selbstverständlich Anlass zur Beschwerde geben, doch davon lässt sich bei "Refuse To Rot" in weiten Teilen absehen. Der Faktor Eigenständigkeit ist aufgrund seiner minimalen Ausprägung zwar sicherlich ein Thema, das aber nicht zu erhöhtem Frustempfinden führt. Denn BEFOULED weiß ganz genau, was zu tun ist, um die Bankdrücker der alten Schule auf die eigene Seite zu ziehen - und das gelingt der Band in den etwas gemäßigteren Geschwindigkeitseruptionen genauso wie in den flotteren Nummern, denen man den gleichen Drive nachsagen darf wie den Alben, die bei DISMEMBER auf "Like An Everflowing Stream" folgten.

In der Summe ergattert man mit diesem Album also Vertrautes ohne jeden revolutionären inhaltlichen Hintergedanken. Und ganz ehrlich: Manchmal braucht es solche Alben, um die nostalgischen Gefühle ansprechend reaktivieren zu können. Eine langfristige Befriedigung wird natürlich weiterhin nur durch die echten Klassiker erfolgen, doch für die Zwischenzeiten ist "Refuse To Rot" eine durchaus angenehme Alternative, die alle stilistischen Ingredienzien bereithält, die der alte Schweden-Death-Fanatiker bevorzugt konsumiert.

Anspieltipps: Refuse To Rot, Chainsaw Rituals