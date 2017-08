Aller Anfang ist nicht ohne

Aus Dinslaken kommt dieser klitzekleine, aufkeimende Stern an melodischen Metalcore-Himmel. Mit ihrer gleichnamigen Erstlings-EP setzen die Jungs von BEGINNING alles auf wuchtiges Riffing, dezente Melodien und den ach so genretypischen Shouts. Zwar vermisst man über die komplette Distanz das so wichtige Alleinstellungsmerkmal, doch bleiben wir einmal auf dem Boden der Tatsachen und sehen, dass BEGINNING noch am Beginn der Musikkarriere steht.



Zumindest verbreiten Carlos, Robin, Matt, Patrik und Marvin mit den insgesamt sechs Songs – sofern man den Bonus 'City Of Stockholm' noch dazurechnet – eine durchaus passable Anfangsduftnote. Der auch bei CALL OF CHARON aktive Shouter verleiht dem beginnenden 'Rise' einen durchaus kräftigen Kick und mit dem folgenden 'Tragic' sowie 'My Upset Soul' hat BEGINNING sogar zwei Songs auf der Habenseite, die man ohne mit der Wimper zu zucken empfehlen kann.



Wahrlich ist noch nicht alles Gold, was glänzt, zumal der Sound auch einfach etwas krachender, spektakulärer aus den Boxen hätte kommen können. Doch für den Einstieg ist die Sechser-EP durchaus gelungen und wer weiß, wohin die Reise für BEGINNING noch geht. Wir sprechen uns einfach in fünf bis zehn Jahren nochmal.