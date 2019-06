Only Death Can Save You

Schwedisch geprägte Prügelstunde.

Die neue BEHEADED-Scheibe erinnert mich bisweilien an die goldenen Zeiten von DEFLESHED, in denen mit thrashigen Gitarren und kompromissloser Attitüde der Death Metal in neue Highspeed-Regionen geführt wurde, ohne dabei seinen groovigen Charakter zu verlieren. Zwar hat "Only Death Can Save You" noch nicht die Klasse der schwedischen Rädelsführer, eckt aber an den entsprechenden Stellen gerne mal auf positive Art und Weise an und ist mit seinem Energieüberschuss gerade dann am Zahn der Zeit, wenn das minimal moderne Geballer mit feinem Old-School-Gepolter konterkariert wird.

Nichtsdestotrotz ist auch diesmal nicht alles Gold, was auf "Only Death Can Save You" zu glänzen scheint, denn gerade in den Übergängen vom temporeichen Geprügel in den fast schon Doom-affinen Zustand ist die Bremswirkung so stark, dass die Begeisterung sich gerne mal in Grenzen hält. 'Embrace Your Messiah' und auch der Titelsong können von diesem Effekt ein Lied singen und sind schlussendlich auch die beiden Schwachpunkte der neun Kompositionen starken Scheibe.

Ansonsten darf man als Fan skandinavisch geprägten Death Metals aber sicherlich nicht großartig herummeckern: Die Truppe aus Malta ballert fest entschlossen, zaubert ein paar Dutzend dicker Grooves spürbar lässig aus dem Ärmel und bringt ein Aggressionspotenzial mit, von dem viele Acts bis heute nur träumen können. Auch klangtechnisch sind Elchtod-Liebhaber bestens bedient, da die Produktion rau belassen, aber dennoch sehr wuchtig ist. Wer also heute immer noch an den alten DEFLESHED-Platten festhängt und sich auf der Suche nach vergleichbarem Stoff zuletzt absolut verausgaben musste, kann sich jetzt mal einen Moment lang entspannen. "Only Death Can Save You" mag zwar nicht das radikale Optimum sein, aber dennoch ein richtig gutes Death-Metal-Album, von dem man sich die Nackenmuskulatur wieder in Form bringen lassen kann.

Anspieltipps: Unholy Man, From The Fire Where It All Began