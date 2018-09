I Loved You At Your Darkest

Unfassbar intensiv, toppt auch "The Satanist"!

Über vier Jahre ist es bereits her, dass mit "The Satanist" eins der besten Alben im extremen Metal-Sektor der heutigen Zeit das Licht der Welt erblickt hat. Zusammen mit den überragenden Live-Shows konnte BEHEMOTH mit damit den Status als DIE Extreme-Metal-Band manifestieren. Dementsprechend hoch sind natürlich die Erwartungen an den neuen Output "I Loved You At Your Darkest".

Ein Kinderchor leitet durch das Intro 'Solve' und sorgt in Kombination mit BEHEMOTH-typischem Intro-Songwriting für einen schönen Spannungsaufbau. Diese Spannung entlädt sich dann direkt in 'Wolves Of Siberia'. Was ein intensiver Hassbatzen, wie ihn nur die Polen abliefern können. Der Track lässt schon erahnen, was sich auf dem ganzen Album zeigen wird: Der mit "The Satanist" eingeschlagene Weg wird konsequent weitergegangen. Hier treffen Atmosphäre, Düsterheit, Intensität und Blastbeats in Perfektion aufeinander. Perfektion? Nunja, wer einmal die erste Single 'God = Dog' gehört hat, wird hier wohl Perfektion finden. Auch der Kinderchor aus dem Intro findet hier seine Wiederkehr.

Im April dieses Jahres haben die Polen eine Live-Scheibe mit dem Titel "Messe Noire" veröffentlicht. Das wäre auch ein passender Titel zu diesem Album gewesen, denn das ganze Werk wirkt wie eine einzige düstere, blasphemische schwarze Messe. BEHEMOTH weiß ganz genau, wie stark das Gaspedal gerade durchgetreten werden muss, wann das Fuss vom Gas genommen werden muss, wann ein Break erforderlich ist oder wann eine chorale Passage passt und für ein wenig Auflockerung sorgt (z.B. in 'Ecclesia Diabolica Catholica').

"I Loved You At Your Darkest" bringt Songwriting in Perfektion und schlägt sogar noch den eigenen Vorgänger. Ein intensiveres Stück Extreme Metal ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. Und das Beste daran ist, dass ich nicht einen Hauch eines Zweifels daran habe, dass BEHEMOTH auch nur ein kleines Fünkchen Intensität auf ihrer kommenden Tour verlieren werden. Und bis dahin gilt: Kaufen, Niederknien, zu BEHEMOTH beten! Danke.