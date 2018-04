Die schwarze Messe - jetzt auch fürs Wohnzimmer!

Dass der Name BEHEMOTH mit qualitativ hochwertigen Alben ebenso unmittelbar verknüpft ist wie mit erstklassigen und mitreißenden Liveshows, dürfte wohl kein Geheimnis mehr sein. Sechs veröffentlichte Livealben bei bisher zehn Studioalben kommen auch nicht von ungefähr. Und wenn dann die letzte Scheibe nur so mit sehr guten Kritiken überhäuft wird, dann ist es durchaus naheliegend, einen Mitschnitt der anschließenden Tour auf Zelluloid (mittlerweile wohl doch eher Speicherkarten) zu bannen und für die Nachwelt festzuhalten. Ich selbst habe BEHEMOTH im Jahr 2014 im Rahmen dieser Tour zum ersten Mal in meinem Leben live erleben dürfen und war absolut überwältigt, welche Energie die Polen auf der Bühne entfesseln. Wer noch nicht in den Genuss gekommen ist, kann sich dafür die schwarze Messe jetzt in Form der DVD oder Blu-ray ins heimische Wohnzimmer holen.

Die Ausstattung von "Messe Noire" kann sich durchaus sehen lassen, da hat sich Nuclear Blast nicht lumpen lassen. Enthalten sind zwei komplette Konzerte, bei denen jeweils das "The Satanist" Album in kompletter Länge gespielt wird sowie einige Zusatzsongs. Leider unterscheiden sich die zusätzlichen Songs der beiden Shows auch nicht, beim Festival-Auftritt auf dem Brutal Assault 2016 wurden lediglich aus Zeitgründen einige weggelassen. Als Bonus gibt es noch die gesammelten Videoclips, die zu den Tracks von "The Satanist" gedreht wurden (immerhin sechs an der Zahl), obendrauf. Die Ausstattung ist auf allen verschiedenen Versionen von "Messe Noir" gleich, diese unterscheiden sich lediglich in der Aufmachung sowie dem Datenträgerformat.

Hauptbestandteil der schwarzen Messe ist natürlich das Warschau-Konzert aus dem Jahr 2016, es ist auch die längere Show der beiden. Der Ton ist wahlweise in Dolby Digital 5.1 oder 2.0 verfügbar und klingt astrein, beim Bild gibt es keine Auswahloptionen. Im Menü können außerdem bei jedem der beiden Konzerte sowie bei den Clips auch einzelne Songs angesteuert werden. Das Ganze ist sehr übersichtlich gestaltet, es sollte sich also jeder sofort zurechtfinden. Die Show vom Brutal Assault ist übrigens im Menü noch mit dem Zusatz "Official Bootleg" versehen, wobei man das nicht wörtlich nehmen muss, denn qualitativ steckt der Mitschnitt wohl die meisten wirklichen Bootlegs locker in die Tasche. Bis auf kleine Mängel, wie das gelegentliche Fokussieren der Kamera beim Zoom oder einige seltene Wackler im Bild ist auch dieses Konzert in hervorragender Qualität aufgezeichnet worden. Zu Beginn eines Songs wird jedes Mal auch der Name desselben kurz eingeblendet, was ich absolut sinnvoll finde.

Bei der Warschau-Show gibt es weder am Bild noch am Ton auch nur ansatzweise etwas auszusetzen. Auch die intensive Atmosphäre des Konzerts wurde sehr gut eingefangen. Bei BEHEMOTH würde ich auch unbedingt zu einer Version mit Bildmaterial raten, denn hier wird auch tatsächlich was fürs Auge geboten. Angefangen bei den Bühnenoutfits der Band, bis hin zur Kulisse. Natürlich dürfen auch die übrigen optischen Effekte (Licht, Nebel, Feuer, etc.) nicht vergessen werden. Die Show wurde mit mehreren festen und beweglichen Kameras mitgeschnitten, zwischen denen immer hin- und hergeschaltet wird. Bei der Art und Weise, wie das gemacht wird, erkennt man deutlich, dass hier Profis am Werk waren. Nicht nur wird die Band aus allen möglichen Winkeln gut eingefangen, es gibt auch Kamerafahrten durch das Publikum von oben. Der Zuschauer ist so nicht nur immer genau im Zentrum des Geschehens, sondern sieht dieses auch noch aus verschiedensten Blickwinkeln.

Ein feines Paket hat Nuclear Blast da für die BEHEMOTH-Fans zusammengestellt. "Messe Noire" schafft es definitiv und ohne Abstriche, die Atmosphäre und Theatralik einer BEHEMOTH-Show ins heimische Wohnzimmer zu transportieren. Auszusetzen gibt es dabei sowohl am Bild als auch am Ton absolut nichts (die Kleinigkeiten des Brutal-Assault-Konzertes habe ich angesprochen). Etwas schade ist, dass die Unterschiede der beiden enthaltenen Shows nicht besonders groß sind. Die eine ist etwas kürzer, bietet aber die gleichen Songs wie der Warschau-Auftritt, sogar in der gleichen Reihenfolge. Da das zweite Konzert aber eher als Bonus zu sehen ist, geht das schon so in Ordnung und ist ohnehin Meckern auf allerhöchstem Niveau. Als weiteren Bonus gibt es die Videoclips zum "The Satanist"-Album noch obendrauf, in diesem Fall eine absolut sinnvolle Sache. Eine kleine Tourdokumentation wäre zwar auch schön gewesen und hätte meine Bewertung noch höher ausfallen lassen, aber wirklich beschweren kann man sich über den Umfang der schwarzen Messe absolut nicht. Fans der Bands kommen an diesem Paket eh nicht vorbei, und allen anderen kann ich nur empfehlen, sich das Teil reinzuziehen, denn live entfesselt die Musik von BEHEMOTH nochmal eine ganz andere Wirkung. Und dass "The Satanist" einfach eine bockstarke Scheibe ist, muss ich ja hoffentlich nicht mehr erwähnen.