Ein Mann wird zur Maschine!

Dustin Behm hat offenkundig eine Vorliebe für Aliens und andere sonderlbare Gestalten, hatte auch schon mal eine Begegnung mit dem 'Poltergeist' und hat sich in den 'Towers Of Glass' eine Ferienresidenz eingerichtet, in der er weitere irrwitzige Skalen und Soli erarbeiten und runterzocken kann. Und sonst? Nun, der versierte Gitarrist aus Portland hat auf jeden Fall eine Menge Schwung aufgenommen und diesen auch direkt in sein neues Soloalbum investiert, das im Großen und Ganzen einer Demonstration seiner instrumentalen Fertigkeiten ist. "The Beyond" ist anspruchsvoll und schräg, auffällig lebendig und doch relativ anstrengend, weil der Mastermind in der Dreiviertelstunde seines Auftritts keine Gelegenheit auslässt, seine Songs noch voller zu stopfen und sie so weit mit Takt- und Stimmungswechseln zu überfrachten, dass man spätestens nach der Hälfte nicht mehr folgen kann - und es irgendwie auch nicht mehr will.



Denn diesem Album fehlt die menschliche Seite, einfach nur das Feeling und schließlich auch das Bewusstsein dafür, dass Musik nicht von einer Maschine produziert werden sollte. Denn genau das geschieht hier: Behm offenbart sich als musizierender Personal Computer, der bei entsprechender Programmierung alles abspielt, was man sich wünscht. Doch bei allem Respekt vor den Fingerfertigkeiten dieses jungen Herren: Die Leidenschaft geht hier völlig verloren und weicht einer mechanischen Komponente, deren Dominanz in den letzten Kompositionen kaum mehr zu ertragen ist. Vom technischen Standpunkt her müsste "The Beyond" zwar fast schon die Höchstnote knacken, doch was den Genuss betrifft, ist die neue Scheibe weit von solchen Bewertungen entfernt.