Best Of Live - 22rd Anniversary

Best Of Live - 22rd Anniversary

Die besten Nummern neu eingespielt!

Den Release einer Best-of-Compilation darf man BELENOS auf alle Fälle zugesetehen. Das französische Pagan/Black-Metal-Projekt veröffentlicht seit mehr als zwei Dekaden recht anständigen Stoff, hat so manche kleine Perle in der Diskografie zusammengetragen und folglich auch genügend Material beisammen, um vor allem auch Neueinsteigern all das schmackhaft zu machen, was die Kapelle seit 1996 eingespielt hat. Warum die Band sich letztlich aber dafür entschieden hat, die selbst gewählten Highlights noch einmal live im Proberaum einzuspielen, ist mir irgendwie schleierhaft, denn auch wenn BELENOS auf "Best Of Live - 22rd Anniversary" eindrucksvoll dokumentiert, dass man auch den anspruchsvolleren, technischeren Parts immer noch gewachsen ist, ist die Konzeption seltsam - warum nicht direkt einen gesamten Gig mitschneiden und sich auf seine Fähigkeiten verlassen?

Es sollte aber dennoch vor allem hervorgehoben werden, dass BELENOS im Laufe der Zeit einige hervorragende Kompositionen abgemischt hat, die sich den verweichlichenden Entwicklungen des Genres niemals angepasst haben. Die Franzosen vertrauen zwar auch auf mehrstimmige Chöre und vereinzelte Folk-Metal-Zutaten, bleiben im Kern aber eine Black-Metal-Band mit progressiven Ansätzen und generell ambitioniertem Songwriting, das sich in keiner Phase konkret in eine Schublade hat schieben lassen. Highlights wie 'Fureur Celtique' und 'Morfundu' untermauern die exklusive Position, die BELENOS nach wie vor einzunehmen weiß, ohne sich dabei im Kern von den anverwandten Genres distanzieren zu müssen.

Bisweilen ist das Ganze auch nach 22 Jahren noch mit den norwegischen Brüdern im Geiste bei BORKNAGAR vergleichbar; auch bei BELENOS gab es in den letzten beiden Jahrzehnten viele Experimente, die nicht immer sofort funktioniert haben, im Endeffekt aber doch geglückt sind. "Best of Live - 22rd Anniversary" gibt einen durchaus repräsentativen Überblick über die Historie dieser außergewöhnlichen Combo - wenn auch in einem arg merkwürdigen Setting.