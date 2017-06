Wunderschöner Singer/Songwriter-Stoff.

Was konkret Christian Hede Madsen so traurig gestimmt hat, um ein düsteres, emotionales und so trauriges Album wie "Worried Kid" zusammenzustellen, mag der Komponist sicherlich für sich behalten. Interpretationsspielraum gibt es allerdings zur Genüge im Hinblick auf die treibenden Einflüsse von BELLHOUND CHOIR, dem Bandprojekt des dänischen Musikers, das nun bereits den zweiten Output in die Läden stellt. Zweifelsohne haben die Herren Springsteen und Cash hier ein paar lange Abende bei Wein und Lagerfeuer als Soundtrack gedient, ebenso Neil Young wenn es um die wahrlich düsteren Momente im Material von "Worried Kid" geht. Aber ist das eigentlich von Bedeutung, wo die Songs doch durchgängig für sich alleine stehen können? Nein, eigentlich nicht...

Denn Madsen ist ein begnadeter Künstler im Hinblick auf die Gestaltung introvertierter Sounds. Die Beschränkung auf das Allerwesentlichste erfährt bei BELLHOUND CHOIR noch einmal eine neue Form des Minimalismus. Ein Mann und seine Gitarre - das ist nicht nur ein Bild mit Symbolwirkung, sondern auch die markante Vision, die sich durch die acht Kompositionen dieses tieftraurigen und doch so wunderschönen Albums zieht. Darüber hinaus darf nicht unerwähnt bleiben, dass Madsen ein ebenso feiner Sänger ist, dessen raues Timbre für Songs wie 'HOME' und 'Dawn' geradezu geschaffen wurde, das man aber auch gerne mal erleben möchte, wenn bei bester Pubstimmung etwas mehr Leben in die Songs kommt - egal ob seine eigenen oder die Nummern fremder Bands und Interpreten.

Bis man aber solche Gedanken spinnt, sollte man sich erst einmal eingehender mit "Worried Kid" vertraut machen und die hypnotische Ausstrahlung der Songs auf sich wirken lassen. Lediglich depressive Gemüter sollten vorerst die Finger von dem Material lassen, da die Emotionen womöglich verstärkt würden. Alle anderen sollten nicht länger zögern und einen der besten Singer/Songwriter der Gegenwart kennen lernen. Denn genau das ist dieser bescheidene Däne, der bestimmt schon baldf auf größeren Hochzeiten tanzen und aufspielen wird!

Anspieltipps: HOME, Full Moon Tide, Bad Weather