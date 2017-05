Epischst!

Auch wenn ich die Klassiker der epischen Variante des Doom Metal durchaus schätze, ist mir dieses Subgenre doch weniger vertraut, als ich es mir wünschte. Besonders, wenn mir solche Perlen wie "Upon A Pale Horse", dem Zweitwerk der Schweden BELOW in den Schoß fallen.



Die fünf Jungs aus dem schwedischen Nyköping, wandeln auf dem aktuellen Silberling auf traditionellen Pfaden, die ihre Landsmänner CANDLEMASS bereits vor über 30 Jahren ergründet haben. Und das diese noch lange nicht ausgelatscht sind, beweist BELOW auf den sieben Songs (plus Intro) eindrucksvoll.



Besagter Einstieg 'The Plague Within' führt mit dezenter Orchestrierung in den eigentlichen Opener 'Disappearing Into Nothing'. In den knapp unter sechs Minuten ziehen die Schweden alle Register ihres Könnens: erhabene Langsamkeit, catchy Riffs mit Charakter, großartiger Gesang, ein Refrain zum Niederknien und großartige Soli und teils harmonische Leads. Und fertig ist ein Epic-Doom-Metal-Song, der von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach unglaublich viel Spaß macht.



Dass BELOW auch anders kann, zeigt das abwechslungsreiche 'The Coven'. Der Song wird von einem melancholischen, cleanen Gitarrenriff getragen, zieht in der zweiten Songhälfte ordentlich das Tempo an und kehr abschließend wieder zum Hauptthema zurück. Solch geschicktes Songwriting garantiert langfristigen Hörspaß, bei jedem Durchlauf fallen andere, vormals nicht erschlossene Details auf.



Daher will ich euch auch gar nicht jeden Track vorstellen, sondern halte lieber fest, dass unterm Strich einfach ein absolutes Sahneteil steht, welches jeder Fan des schwedischen, epischen Doom Metals einpacken sollte.