Eine facettenreiche instrumentale Herausforderung

Drei Jahre nach dem Release von "Corrosion" melden sich die Jungs von BELOW A SILENT SKY wieder zurück und haben ihrem ordentlichen Debüt einen noch stärkeren Nachfolger zur Seite gestellt. Konzeptionell hat sich bei den Mannen aus Ilmenau allerdings nicht viel verändert; auffällig ist lediglich, dass die fünf frischen Stücke noch sperriger geraten sind als die Nummern des Erstlings und dass zudem die Doom-Anteile an Bedeutung gewonnen haben. Einen Longtrack wie das abschließende 'The Great Divide' muss man jedenfalls erst einmal verdauen, bevor man überhaupt wagen kann, all die Details herauszufischen, die hier aufgeboten werden. Aber auch sonst ist "A View From Afar" eine immens große Herausforderung und gerade wegen der Überlänge aller Stücke nichts für Gelegenheitskonsumenten.

Im Vergleich zu anderen Instrumental-Combos wie beispielsweise LONG DISTANCE CALLING ist der Anstrich bei BELOW A SILENT SKY noch finsterer und letztlich auch metallischer. Nicht selten entdeckt man Riffs, die man auch auf so manchem CANDLEMASS-Klassiker vermuten könnte, und während sich die Band mit vielen psychedelischen Elementen in einen Rausch spielt, verbreiten Stücke wie 'Tartarus' und 'Earthshifter' eine sehr eigenwillige Epik, von der man sich sofort einkesseln lassen möchte.

Dennoch bedarf es einer Menge Geduld, bis sich der Blick aus der Ferne öffnet und man Zugang zum neuen Silberling der Thüringer erhält. Die Klangmalereien von "A View From Afar" öffnen sich zögerlich, sind am Ende aber umso eindringlicher im Nachhall, weil die Band sich alle Optionen offen lässt und das Überraschungsmoment in jedem einzelnen Song nutzt. Die oben benannten Kollegen sind zwar immer noch federführend in ihrem jeweiligen Business, aber im zweiten Anlauf ist BELOW A SILENT SKY ihnen schon ein ganzes Stück näher gekommen.

Anspieltipps: Tartarus, The Great Divide