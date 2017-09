Im Süden nichts Neues.

BELPHEGOR. "Totenritual". Uff, dieser Text ist eine Herausforderung. Doch von vorne: Das österreichische Extreme-Metal-Trio bringt das elfte Album auf den Markt und die Anhängerschaft leckt sich die Lippen. Wer seinen Metal ein bisschen finster und aggressiv mag, war mit BELPHEGOR schon immer gut bedient. Daran ändert sich auch mit dem vorliegenden Werk nichts, das standesgemäß produziert wurde und keinerlei Ecken und Kanten bietet, an denen man sich stoßen könnte.



Da sind wir auch schon beim größten Problem von "Totenritual". Im Black/Death-Metal mangelt es nun wirklich nicht an großartigen Veröffentlichungen, wieso also die neue BELPHEGOR ins Regal stellen? Hier reiht sich ein mit Volldampf ausgespuckter Hassbatzen an den anderen, die üblichen Zutaten werden äußerst nachvollziehbar zusammengeklebt und die 42 Minuten klingen wie ein einzelner Song. Das darf man aber nicht mit einem roten Faden verwechseln, sorgt doch das das monotone Songwriting dafür, dass man gar nicht weit unter die Oberfläche gehen muss.



Wenn ein Extreme-Metal-Album aus dem Metal-Mainstream den letzten Platz im Soundcheck belegt, sollte man aufhorchen. BELPHEGOR manifestiert hier nicht den vom Label gepriesenen Kultstatus, sondern die gepflegte Langeweile in einem ansonsten richtig spannenden Genre. Der im Promo-Text erwähnte Trümmerhaufen mag aber nach dem "Totenritual" tatsächlich in meinem Wohnzimmer stehen, nämlich wenn ich dieses Album noch öfter hören müsste.