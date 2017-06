Musikalische Wiedergeburt nach fünfzehn Jahren.

Die europäische Schwarzmetall-Szene blüht in den letzten Jahren, bringt Newcomer für Newcomer hervor und so ertrinkt auch unsere Redaktion Monat für Monat in neuen Veröffentlichungen, die nicht immer wirklich hörenswert sind. Umso wohltuender ist es da, dass sich aktuell mit den Kölnern BETLEZ eine Perle des deutschen Black-Metal-Undegrounds zurückmeldet. Gegründet wurde die Combo dabei bereits im Jahr 2002 und konnte sich mit dem Debüt "Beltane" direkt einen Namen innerhalb der Szene machen. Nur kurze Zeit nach dem erfolgreichen Debüt wurde es jedoch wieder still um die Band und es sollte ganze elf Jahre dauern, bis sich der Fünfer schließlich 2013 mit dem Zweitwerk "Tod: Part 1" zurückmeldete. Der Titel deutete ganz offensichtlich ein mehrteiliges Konzept an, doch statt am Vorgänger anzuknüpfen gibt es von den Jungs aus Nordrhein-Westfalen in diesen Tagen einen komplett frischen Ansatz zu hören, der unter dem Banner "Exiled, Punished ... Rejected" auf die Szene losgelassen wird.



Doch nicht nur thematisch schließt die Platte nicht an "Tod: Part 1" an, sondern präsentiert sich auch musikalisch aufgeräumter als der vorherige Silberling, dessen wüste Songs oftmals eher wie lose Soundcollagen wirkten. Die sechs frischen Kompositionen sind hingegen deutlich geradliniger ausgefallen, ohne dabei die düstere Atmosphäre vermissen zu lassen. Bestes Beispiel ist hier schon das melodische Abrisskommando 'Adamantinarx', das nach dem kurzen 'Prelude' die Scheibe als erster vollwertiger Song eröffnet. Gleichzeitig vereint der Track mit seinen herrlich melodischen Gitarren, einem mächtigen Riff-Teppich und einem leichten Post-Metal-Einschlag auch sämtliche Trademarks in sich, die das Drittwerk der Kölner prägen.



Das folgende 'Repent And Restless' schlägt dann in eine ähnliche Kerbe und überzeugt mit rasanten Gitarren, bevor mit 'Algol' erst einmal mit ruhigen und atmospährischen Passagen gearbeitet wird. Ganze besonders übezeugt hier der dezente Einsatz von Keyboards, die allerdings auch gut und gerne stark verfremdete Gitarren sein könnten und die der Komposition mit ihrem Heulen eine wirklich bedrohliche Stimmung verleihen. Die beiden ganz großen Highlights hat sich der Fünfer allerdings für den Schluss der Platte aufgehoben, wo der Titeltrack 'Exiled, Punished ... Rejected' und das abschließende Epos 'Soulweaving' noch einmal alle Stärken der Truppe voll zur Geltung bringen. Abgerundet wird der Gesamteindruck schließlich von einer dynamischen Produktion, die trotzdem nie zu modern oder aufpoliert klingt und die dementsprechend genügend klassichen Black-Metal-Vibe versprüht, um auch alteingesessenen Genre-Fans zu gefallen.



Insgesamt gelingt dem Quintett damit mit seinem dritten Langspieler nicht nur in Sachen Produktion der Spagat zwischen Tradition und Moderne, denn auch musikalisch vereinen die Jungs tradtionelles Schwarzmetall mit den aktuell beliebten Spielarten ihrer Sparte und verlieren dabei gleichzeitig auch nie die Eingängigkeit ihrer Kompositionen aus den Augen. In der eingangs erwähnte Flut von Black-Metal-Releases ist die Scheibe damit eine wohltuend gelungene Abwechslung, mit der den Kölnern fünfzehn Jahre nach dem Erfolg mit dem Debüt "Beltane" eine kleine musikalische Wiedergeburt gelingt. Stark!