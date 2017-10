Ein Mann befreit sich von jeglichen Kompromisslösungen

Daniel Naegoe hat sich in den vergangenen Jahren in zahlreichen rumänischen Acts als Teamplayer der Gemeinschaft untergeordnet, ist Kompromisse eingegangen und hat sich kreativ zumindest insoweit einschränken müssen, als dass er seinen Bandkollegen bei SHAPE OF DESPAIR, EYE OF SOLITUDE etc. Mitspracherechte bei der Gestaltung der bisherigen Alben zugestehen musste. Mit BEREFT OF LIGHT hat der Multiinstrumentalist nun jedoch ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem er seine Visionen ohne weitere Kompromisse durchboxen und seine Ideen in einem völlig unabhängigen Setting verwirklichen kann. Und "Hoinar" zeigt, dass ihm diese neue Freiheit wirklich sehr gut getan hat!

Das Debütalbum ist vor allem atmosphärisch ein packendes Erlebnis, das mit seinen ruckartigen Stimmungswechseln viele Facetten des Black Metals abdeckt, vergleichsweise souverän zwischen Melancholie und Aggression pendelt, selbst avantgardistischen Sinneinheiten Platz einräumt, aber eben auch Freunde der melodischen Spielart einlädt, sich auf hymnische Epen wie 'Freamat' und 'Tarziu' einzulassen. Die Spannweite von "Hoinar" ist ziemlich großzügig und reicht von fast schon introvertierten akustischen Einsprengseln bis hin zu ruppigen Offensivaktionen, wie man sie in 'Legamant' zu hören bekommt. Einzig der Umstand, dass sich BEREFT OF LIGHT gelegentlich etwas zu stark von seiner Epik bestimmen lässt, ist auf lange Sicht eine kleine Einschränkung. Denn vor allem in der zweiten Hälfte der neuen Platte könnten die Kontraste etwas schärfer sein.

Als echten Störfaktor kann man dies jedoch nicht beschreiben; es ist eben nur ein Indiz dafür, dass BEREFT OF LIGHT mit dem ersten Album längst noch nicht am Ziel angekommen, Mastermind Naegoe aber zuzutrauen ist, seine kreativen Kräfte zu bündeln, um eben jenes schon bald zu erreichen. "Hoinar" ist auf jeden Fall schon mal eine Standortbestimmung auf anständigem Niveau!

Anspieltipps: Legamant, Freamat