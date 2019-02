Auf Dauer recht einsilbig

Einen Gang herausnehmen, musikalisch entschleunigen, dabei aber nicht die Emotionen über Bord werfen - eine ähnliche Zielsetzung dürften die Musiker von BERLIN SYNDROME bei der Erstellung ihres neuen Albums ins Visier genommen haben. "Sweet Harm" gibt sich melancholisch und nachdenklich, sucht sein Heil in verträumten Melodien und manchmal auch introvertierten Harmoniebögen, nimmt dabei auch gerne mal Kurs auf den Dark-Wave-Sektor, bringt es letztlich aber nicht fertig, diese Mischung so spannend zu verkaufen, dass man auch eine gewisse Nachhaltigkeit erzeugt - und genau das ist eines der zentralen Probleme.



"Sweet Harm" klingt nach der Hälfte der Spielzeit nämlich arg vorhersehbar und liefert nur noch wenige Elemente, über die man noch mal aufgeregt ins Grübeln kommen möchte. Immer wieder werden leicht modifizierte, insgesamt aber kaum variierte Klangflächen ins Rund geschleudert, die zwar sehr schön in das innere Gefühlserleben ihrer Schöpfer einblicken lassen, zum Ende hin jedoch von einer zunehmenden Eintönigkeit geprägt werden, die das Album auf der Zielgeraden nicht mehr abstreifen kann.



An und für sich sind die Songs dabei immer noch ordentlich und individuell betrachtet kaum mit zu krasser Angriffsfläche versehen. Doch man muss die Sache natürlich im Gesamtkontext betrachten, und hier geht der neuen BERLIN SYNDROME-Scheibe gerade in kreativer Hinsicht schnell die Luft aus, ohne dass dieser inhaltliche Sauerstoffmangel wieder in irgendeiner Form kompensiert werden könnte. "Sweet Harm" hat sie, die Emotionen, aber auch diejenigen Momente, in denen man sich verloren fühlt, weil die Band nichts mehr nachlegen kann. Das Album ist zwar nicht ganz im Durchschnitt angelangt, ist aber stets davon bedroht, genau dort zu versinken!



Anspieltipps: Voices, City Lovers