Ziemlich mieser Hard Rock mit deutschem Gesang.

Erinnert ihr euch an die letzte gute deutschsprachige Hard-Rock-Scheibe? Ich mich auch nicht. Und die Berliner von BERSERKER sind mit "Unsterblich" definitiv keine Anwärter dafür, das zu ändern.

Ich habe mich schon lange nicht mehr so durch eine dermaßen nervtötende CD durchgequält. Deutschsprachige Rock-Musik funktioniert aus meiner Sicht selten bis nie (MACBETH ist sicher eine löbliche Ausnahme), aber hier ist es nicht nur die Sprache, die das Album so unhörbar macht. Die grottigen ONKELZ-Anleihen, die Texte, die weit kitschiger als bei DORO sind, der auch qualitativ einfach miese Gesang... hier passt einfach alles zusammen, und zwar in die Kategorie Album, die ich nie wieder hören will.

Ich wünsche den Musikern alles Gute - gerade an den Instrumenten ist fraglos Talent vorhanden. Aber mit dieser Musik ist es verschwendet. Einziger Lichtblick des Albums: Das hellblaue Cover ist irgendwie stilvoll. Trotzdem bin ich so froh wie bisher wohl noch nie, diese CD vom Review-Stapel abgearbeitet zu haben.

Nur wer auf KNEIPENTERRORISTEN und anderen ONKELZ-Abklatsch steht, sollte bei BERSERKER trotzdem mal reinhören.