Nach einiger Verzögerung nun die nächste Rumpelshow!

Fünf Jahre hat BESTIAL RAIDS ins Land streichen lassen, bevor sich die Band endlich wieder ins Studio begeben hat, um den Nachfolger von "Prime Evil Damnation" vorzubereiten. Nach diversen Verschiebungen des Veröffentlichungstermins ist "Master Satan's Witchery" nun endlich spruchreif und setzt im Prinzip genau dort an, wo die Polen vor einer halben Dekade aufgehört haben - soll heißen auch diesmal gibt's rumpeligen Black-Thrash mit deutlichen War-Black-Tendenzen, die sich gerade zu Beginn des neuen Werkes deutlich auch im Sound von BESTIAL RAIDS niederschlagen.

Allerdings ist der Start auch schließlich das Problem der neuen Scheibe, denn die Herrschaften poltern eine Spur zu chaotisch durch ihr Anfangsmaterial und finden in 'Elder Devilry' und 'Excrements Of Creation' noch nicht so richtig in die Spur. Doch "Master Satan's Witchery" gelobt Besserung und findet vor allem im verschleppten 'Descending The Thantifaxath' sowie im allgemein vielschichtigeren zweiten Abschnitt wieder zur Klasse vorangegangener Alben zurück. 'Kingdom Below' und 'Angel Of The Abyss' sind die pure Boshaftigkeit, natürlich auch ordentlich rumpelig inszeniert, aber dennoch zielstrebig und dank der sinnigen Breaks auch einen Zacken akzentuierter dargeboten als die Nummern der ersten Hälfte. Und auf diesem Niveau knüppelt sich BESTIAL RAIDS dann auch über die Ziellinie und setzt mit 'Darkness Visible' noch einmal überzeugend nach!



Ganz so stark wie sein Vorgänger ist "Master Satan's Witchery" aufgrund des stotterigen Auftakts daher nicht - und dennoch: Wer den Garagensound der Polen liebt und die leibhaftige Underground-Attitüde schätzt, wird auch diesmal auf seine Kosten kommen. Wenngleich ein lichter Qualitätsverlust in der Endsumme nicht abzustreiten ist ...



Anspieltipps: Descending The Thantifaxath, Angel of The Abyss