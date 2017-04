Mehr über Between The Buried And Me

Auf dem Boden geblieben und dennoch total abgehoben!

Da hat wohl jemand Blut geleckt. Wurde bereits das vorletzte Album "The Parallax II: Future Sequence" (2012) der Ausnahme-Proggies BETWEEN THE BURIED AND ME (BTBAM) 2014 visuell festgehalten, ereilt nun dem aktuellen Album "Coma Ecliptic" (2015) das gleiche Schicksal - zum Glück! Denn "Coma Ecliptic" ist ein besonderes Album für BTBAM, da es sich stilistisch dem "klassischen" Prog Metal noch mehr als zuvor öffnet und sich ein größeres Publikum erspielt. Allerdings hat man sich diesmal nicht für eine Studio-Liveaufnahme, sondern für die direkte Live-Situation entschieden, im Observatory North Park (Kalifornien) am 04.10.2016.

Wer BTBAM kennt, weiß, dass unter 110% nichts geht, trotzdem bin ich immer wieder geplättet, wie perfekt, jedoch nicht unterkühlt, sondern lebendig BTBAM diese abstrakt vertonte Kunst präsentiert. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Tagen "mal kurz" "Coma Ecliptic: Live" angucken wollte - ich fand mich vor dem Abspann staunend, sitzend wieder. Das Interessante ist, das auf der Bühne rein showtechnisch gar nicht viel passiert: Vier große Strahler wurden aufgestellt, die hinter der Band die Musik mit großen Leuchtzeichen visualisieren, das teils ins blau-grau getauchte Bild in Kombination mit dem Industrie-Charme der Bühne vermittelt den Eindruck einer Unterwasserwelt. Es gibt jedoch keine großen Bildschirme, keine extravagante Bühne, Extramusiker oder ähnliches Begleitwerk - "Coma Ecliptic: Live" legt ganz klar den Fokus auf die Musik.

Selbst die fünf Protagonisten verlassen (außer gelegentlich Rogers, um das Publikum zu animieren) nicht ihre Position. Aber wie anfangs geschrieben: Die Musik ist so fesselnd, dass es mir an nichts fehlt. Zudem lassen uns die verschiedenen Kameraeinstellungen den Musikern genau auf die Finger gucken. Der glasklare Sound und das scharfe Bild tragen letztendlich dazu bei, dass "Coma Ecliptic" live noch eine ganze Ecke intensiver rumkommt als die Studioversion. Außerdem spielt BTBAM vor einem dankbaren Publikum, welches die Band auch mal Circle Pits und Pogo gebührend abfeiert.

Einziger Wermutstropfen ist, dass wiederum keine weiteren Songs des tollen Katalogs BTBAMs gespielt werden; so als Bonus wäre das wie damals bei "Colors Live" (2008) eine nette Geschichte gewesen. Das Wichtigste aber bleibt: Fans und "Coma Ecliptic"-Aficionados müssen hier zugreifen!

PS: "Coma Ecliptic: Live" kommt übrigens als 3er Package mit CD, DVD und Blu-ray!