Starker Einstand der Post-Grunge-Rocker aus NYC.

Grunge ist seit Mitte der Neunziger für viele Fans mit dem Tod von Kurt Cobain gestorben und abseits der alten Helden, die bis heute noch Alben veröffentlichen und auf Tour gehen, ist es in Sachen Newcomer in diesem Sektor wirklich extrem ruhig geworden. Dennoch gibt es sie, die jungen Bands, die sich vom Seattle-Sound beinflussen lassen und ihren musikalischen Helden Tribut zollen. Das Trio BETWEEN THE RAIN ist ein solcher Vertreter und liefert gerade mit einer selbstbetitelten EP sein offizielles Debüt ab. Dabei kommt Bandgründer und Frontmann Tim Donlon ursprünglich aus Detroit und fand später in New York mit Bassistin Victoria Rothman und Schlagzeuger Roger "Roddy" Marchant seine jetztigen musikalischen Mitstreiter.

Doch auch wenn geografisch kaum mehr Kilometer zwischen BETWEEN THE RAIN und den Wurzeln der Grunge-Bewegung liegen könnten, sprüht der großartige Opener 'Mudroom' nur so vor Seattle-Referenzen. Gleichzeitig mischt das Trio die punkige Energie von Bands wie NIRVANA mit modernen Hard-Rock-Riffs und kreiert so einen eigenständigen Sound, der nicht einfach nur nach plumper Heldenverehrung klingt. Gepaart mit einer feinen Hookline und den eindringlichen Vocals von Mr. Donlon, der eine wunderbar kratzige Stimme besitzt, entwickelt sich die Eröffnungsnummer schnell zu einem absoluten Highlight. 'Fox' schlägt im Anschluss etwas ruhigere Töne an und baut vor allem auf einem tighten Groove auf, schwingt sich nach verhaltenem Beginn aber doch noch zu einem fesselnden Rocker auf, der erneut von einer genialen Gesangsleistung veredelt wird.

Nach gerade einmal zwei Songs ist dann aber auch schon Schluss, was mich die Vermarktung als EP in Frage stellen lässt. Mit nur zwei Tracks ist das hier eher eine Single mit A- und B-Seite. Ob die Amerikaner auch auf Albumlänge überzeugen können, bleibt also abzuwarten. "Between The Rain" ist aber trotz der knappen Spielzeit ein feiner Appetizer, der die Spannung und Erwartungshaltung für ein hoffentlich bald folgendes Album in die Höhe schraubt. Stark!