Kultiger und absolut unverzichtbarer 80er-Stoff

BEWITCHER sollte bei der nächten Auflage des "Keep It True"-Festivals spielen - ich denke mal, da werden sich alle einig sein, die den saucoolen Erstling der Herren aus Portland gehört haben. Die Band bringt alle Voraussetzungen mit, um im Underground Kultstatus zu sammeln und als Retro-Act schon in Kürze gefeiert zu werden. Das gleichnamige Debüt baut auf rotzige Proto-Metal-Riffs, packende Speed-Metal-Strukturen, ein bisschen MOTÖRHEAD-Punk-Attitüde und anständiges Thrash-Feeling und trifft damit genau den Nerv der True-Metal-Kuttenträgerschaft, die mal wieder auf der Suche nach frischem Kraftfutter zwischen EXCITER, VENOM und TOXIC HOLOCAUST ist. Denn "Bewitcher" erklärt diese Suche für beendet!



Die neun Tracks der aktuellen Scheibe vereinen alle Trademarks, die den 80er-Metal stark gemacht haben: Unkonventionelle Arrangements, lupenreine NWoBHM-Leads, drückende US-Metal-Riffs, epische Kontraste und eine Affinität für aggressiveren Speed/Thrash Metal, wie er seinerzeit bei Acts wie LÄÄZ ROCKIT verbreitet war. Man kann sich daher auch getrost alle Umschreibungen, Analysen und feinen Worte sparen, denn am Ende läuft bei diesem Album eh alles darauf hinaus, dass man mit gereckter Faust vor der heimischen Anlage steht und die Songs von "Bewitcher" abfeiert. Kaum zu glauben, dass die Scheibe noch eine zweite Promo-Kampagne braucht, weil der erste Versuch mangels entsprechendem Support im Sande verlaufen ist. Dass ein solches Kleinod übersehen und überhaupt nicht gepusht wurde, ist nämlich wirklich allerhand und eigentlich nicht zu verzeihen! Aber jetzt, ja, jetzt ist die Zeit von BEWITCHER gekommen. Endlich!



Anspieltipps: In The Night (The Cult Will Rise), Harlots Of Hell, Hot Nights, Red Lights