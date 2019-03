Etwas einspurig, aber definitiv hörenswert - okkulter Death Metal mit extrem finsterem Doom-Anstrich

Auf "Profane Sounds Of The Flesh" regiert ein relativ sturer, einspuriger Groove, den man als eigentlichen und auch einzigen Wermutstropfen zum neuen BEYOND CARNAGE-Release benennen muss. Ansonsten ist die aktuelle EP der portugiesischen Old-School-Deather nämlich eine rundum gelungene Angelegenheit, mit der sich vor allem Liebhaber der doomigen Todesblei-Geschichten etwas intensiver auseinandersetzen sollten. Denn Track für Track betrachtet gibt es in den fünf Stücken des immerhin 25 Minuten währenden Silberlings wenig zu mosern!



BEYOND CARNAGE fährt einen vergleichsweise rohen Sound, färbt das Ganze mit okkulten Inhalten und einigen sehr finsteren sphärischen Versatzstücken und schlägt die Brücke zwischen brachialem Death Metal der älteren Schule und derbem, dreckigem Doom mehr als ordentlich. Doch auf Dauer wirkt die Maschinerie etwas festgefahren und steif, weil es bei der Dynamik hakt und gerade in Sachen Tempoverschiebungen kaum etwas geschieht - und prompt sind wir wieder bei jenem einheitlichen Groove, der erst einmal richtig gut funktioniert, irgendwann aber dann doch nach einem Maß an Abwechslung schreit, das "Profane Sounds Of The Flesh" nicht anbieten kann.



Blendet man allerdings aus, dass Variation nicht gerade die Stärke dieser jungen Portugiesen ist und bewertet die Songs individuell, kann man BEYOND CARNAGE keine großen Vorwürfe machen. Auf Dauer mag sich die Sache sicherlich etwas abnutzen, aber an der Tatsache, dass jeder der fünf Songs für sich betrachtet wirktlich gut ist, kann man nicht rütteln. Eine Zwickmühle nennt man das dann wohl im Hinblick auf die finale Bewertung. Aber schlussendlich verdient auch diese EP eine klare Empfehlung, wenn auch mit leichten Einschränkungen.



Anspieltipps: Curse Of The Burning Rain, R'lyeh, Mother Of All Abominations