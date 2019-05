So klingen die drei Bonus-Songs.

Wow, seit 2015 ist BEYOND THE BLACK schon ein Dauergast in meinem CD-Schacht, und wenn sie live kommen, bin ich, wenn es geht, immer dabei. Die wunderbar melodische und immer kraftvolle Musik ist ein guter Freund. Mache ich sie an, geht es mir augenblicklich gut. Und weil das so ist, fällt es mir schwer, Kritik zu üben.

"Heart Of The Hurricane" zählt für mich zu besten Alben des letzten Jahres, war aber damals schon voll gepackt mit 15 Songs. Jetzt kommt ein gutes dreiviertel Jahr später die "Black Edition" des Albums raus, gut getimt mit den Fernsehauftritten von Sängerin Jennifer in der VOX-Musikshow "Sing meinen Song". Ich schau sowas ja nicht, den Sender VOX krieg ich nichtmal rein. Aber wenn es Leute gibt, die BEYOND THE BLACK dadurch entdecken und dann tatsächlich ein Album kaufen wollen, wäre diese "Black Edition" ein guter Deal. Neben drei neuen Songs als Dreingabe zu "Heart Of The Hurricane" gibt es noch eine zweite Best-Of-CD mit den Highlights von "Songs Of Love And Death" und "Lost In Forever".Das deckt sich auch ganz gut mit dem, was BEYOND THE BLACK live spielt. Für mich als Fanboy ist die Auswahl aber eher egal, es gibt bislang keinen schlechten BEYOND THE BLACK-Song. Oder doch?

Die drei Zusatzsongs gefallen mir zwar auch wieder ziemlich gut, aber ich stelle dennoch mal die Frage, ob sie denn wirklich einen so großen Mehrgewinn bieten, sodass man sich als Fan die Scheibe ein zweites Mal kauft. 'Spiderweb Of Eyes' ist ein im BEYOND THE BLACK-Kontext sehr typischer Song, klar mit einem eingängigen Mitsing-Refrain, der bei Jennys Stimmgewalt immer irgendwie hängen bleibt, aber sicherlich keine große Überraschung. 'We Will Find A Way' beginnt mit sanftem Piano, schlägt dann in kraftvoll instrumentierten Symphonic Metal um, wirkt aber dennoch wieder wie ein Mix aus anderen BEYOND THE BLACK-Songs ähnlicher Machart. Und auch das wieder flottere 'Still Breathing' weicht nicht vom Konsensus-Schema des BTBschen Songwritings ab und verdünnt für mich die Qualität von "Heart Of The Hurricane" ein wenig. Schade, aber ich lasse mich meistens nur von solchen Bonus-Geschichten begeistern, wenn sie die Band mal von einer anderen Seite zeigen, sei es die Coverversion eines stilfremden Songs, sei es ein anders gelagertes musikalisches Experiment, oder gar mal ein Song auf deutsch!? Ich bleibe dabei, meines Erachtens hätte "Heart Of The Hurricane" mit 'Breeze' aufhören sollen.

Fazit: Der Fanblacker wird diese Version wohl haben müssen, weil er eh alles haben muss, und sich eventuell ärgern, für drei Songs noch einmal zu löhnen. Die drei Songs sind zwar gut, typisch BEYOND THE BLACK eben, wirken aber ein wenig, als wären sie eh schon auf Halde gewesen. Somit zielt diese "Black Edition" wohl am ehesten auf neues Publikum ab. Wenn die Zukunft von BEYOND THE BLACK aber ist, Privatsender-Singshow-Publikum zu unterhalten und die Musik dahingehend anzupassen, bleibt es wohl nur bei drei BEYOND THE BLACK-CDs (ohne Zusatzgedöns, Bonus-Material und Schnickschnack) in meinem Haushalt. Ich schätze aber, Jenny ist klug genug zu wissen, dass ein solcher Weg nicht nachhaltig ist.