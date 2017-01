Neuausgabe mit vier Studio-Bonustracks.

Es ist natürlich mal wieder dazu gedacht, den Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen. Diese neue Ausgabe des zweiten Albums der deutschen Symphonic Metal Band BEYOND THE BLACK enthält das gesamte "Lost In Forever"-Werk, erweitert um vier neue Songs. "Touredition" nennt sich der Re-Release aus Anlass der Tour mit POWERWOLF und EPICA, die im Januar startet. Nach dem Split, der Frontfrau Jennifer ohne Musiker allein dastehen ließ, ist es klar, dass die Band noch kein vollständiges neues Album geschrieben hat, und eventuell sind auch die vier Stücke, die sich nun auf dieser Neuausgabe befinden, nur die zarten, ersten kompositorischen Gehversuche der neuen Truppe. Doch dafür sind sie durchaus beachtlich geraten.



Da ist zuerst der Song 'Night Will Fade', der zur Titelmusik des SAT1-Films "Die Ketzerbraut" erkoren worden wurde, sodass BEYOND THE BLACK auf vom Trubel um diesen Streifen profitieren wird. Ja, Universal zieht alle Stränge und kümmert sich um die Schützlinge. Man fragt sich unwillkürlich, was aus so mancher anderer Band hätte werden können mit der geballten Kraft eines engagierten Major-Labels im Rücken. Aber dafür kann BEYOND THE BLACK nichts, und da die Band sehr ordentliche, handgemachte Musik macht, sollte man sich eher für sie freuen. Jedenfalls wird 'Night Will Fade' sicher desöfteren in SAT1-Werbeeinblendungen zu hören sein. Ich denke, der Herzrocker aus Metal und Mittelaltersounds wird es auch auf die Setliste der oben genannten Tour schaffen. Wetten?



'The Other Side' ist weniger spektakulär als das bisherige Material der Band und braucht etwas länger, um zu zünden, aber nach ein paar Spins entpuppt sich das Lied als kraftvoll und gefällig, es fehlt nur der typische plakative Mitsing-Refrain, der die Hörer üblicherweise in Fans und Skeptiker spaltet. Dafür ist 'Our Little Time' ein typischer BEYOND THE BLACK -Hit, böse Zungen würde sagen aus dem BTB Setzkasten, Fans sagen natürlich, dass der Song einfach alle Trademarks vereint. Die Wahrheit? Ich tendiere zu Letzterem.



Zum Abschluss gibt es noch 'Rage Before The Storm' das, zwischen Härte und Gefühl wechselt. Schön, kraftvoll und mit einer Überraschung: Männlicher Gesang! Ob das jetzt allerdings Chris Hermsdörfer oder Tobi Lodes ist, erschließt sich mir nicht ohne Booklet, aber es war klar, dass irgendjemand den Part von Christopher Hummels würde übernehmen müssen. In diesem Lied enthüllt Jennifer ihren neuen Gesangspartner. Fans der Band dürfen also am 13. Januar sofort in die Läden rennen (oder den Download starten und nur die vier Stücke kaufen, ich muss mich immer daran erinnern, dass es Menschen gibt, denen Dateien reichen anstatt Tonträger zu erwerben), denn das ist sicher ein spannender Moment.



Insgesamt enthält die Touredition neunzehn Minuten neue Musik der Majorlabel-Senkrechtstarter. Wer das Album noch nicht besitzt, erhält neben dem eigentlichen starken "Lost In Forever"-Album eine fette Zugabe, sodass die Touredition natürlich in dem Fall die Ausgabe der Wahl darstellt. Ob die vier Songs allerdings eine erneute Anschaffung des Albums wert ist, muss jeder für dich entscheiden. Die normalen 16 bis 18 Euro erscheinen für eine EP neuen Materials teuer, aber wenn man die Scheibe für einen sinnvollen Kurs irgendwo sieht, muss der Fan zugreifen. Trotzdem prangere ich die Veröffentlichungspolitik an - hätte es nicht einfach eine Tour-EP für 10 Euro sein können? Das würde weniger nach Abzocke riechen. So muss ich tatsächlich erstmals in meiner journalistischen Laufbahn empfehlen, über Downloads nachzudenken. Die Welt geht vor die Hunde...