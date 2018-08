Es bleibt stumpf

Vielleicht klingt das neue BEYOND THE STYX-Album nicht ganz so einfältig wie sein Vorgänger "Leviathanima", aber die zögerlichen Fortschritte sind letztendlich doch nicht so markant, dass man die kritische Haltung aufgeben und zum Fan der französischen Deathcore-Truppe werden möchte.



Die Masche bleibt nämlich im weitesten Sinne die gleiche, soll heißen stumpfe, brachiale Gitarrenwände werden lautstark angebrüllt, ein paar extrem brutale Grooves inszenieren ein Stakkato-Dauerfeuer, und wenn man dann mal Glück hat, variiert die Band auch ein wenig, so dass nicht alle zehn Stücke von "Stigma" gleich klingen. Und weil sich die Truppe aus Tourneen ein klein wenig flexibler zeigt, die Breakdowns nicht nach Schema F wiederholt werden und auch der Gesang minimal optimiert wurde, muss man BEYOND THE STYX zugestehen, ein Stückchen Naivität eingebüßt zu haben.



Umgekehrt wird die Band mit "Stigma" keinen Blumentopf gewinnen, weil der Verschleiß auf einem ähnlichen Niveau ist wie vor drei Jahren und die kurze Spieldauer auch nicht gerade förderlich ist, um neue Fans zu ziehen - zumindest nicht zum vollen CD-Preis. Insofern bleibt die Band auch weiterhin nur für diejenigen interessant, die stumpfe Gewalt lieben und auf Eigenständigkeit keinen gesonderten Wert legen. Aber selbst diese Fraktion wird irgendwann nach Alternativen suchen, weil sich die Sache auch unter den genannten Aspekten viel zu schnell verbraucht - mal wieder...