Pop und Schlager im Metal-Kostüm

Schlager-Metal, Popmusik - oder typischer Female-Fronted-Stoff: Bitte wählt selbst, in welche Kategorie ihr BEYOND VISIONS schieben wollt, denn letztendlich sind alle drei Schubladen für dieses schwedische Ensemble sehr weit geöffnet. Schon mit dem Opener ihres neuen Albums zeigt die Band, dass sie sich lieber brav unterordnet und Allerweltsmelodien favorisiert, statt sich ernsthaft mit anspruchsvollem Songwriting auseinanderzusetzen. Und auch wenn nicht alle Refrains so penetrant aufdringlich sind wie der zu 'Time To Rise': Für Melodic Metal mit einem derart stark ausgeprägten Pomp-Faktor fehlt irgendwann (und hier sehr schnell) die nötige Akzeptanz.

BEYOND VISIONS zieht das Ding aber dennoch straff durch und verliert sich in der bandeigenen Theatralik und typischer Doublebass-Romantik. Die Chorus-Melodien verbrauchen sich extrem schnell, die Performance von Frontsternchen Rebeca Heijel ist auch nicht wirklich der Rede wert, und über die simplen Strukturen müssen wir an dieser Stelle erst gar nicht diskutieren. Hier wurde schlicht und einfach versucht, das Beste aus allen Einflüssen zusammenzumischen, ohne dabei die Stilfrage zu klären.

"Catch 22" ist folglich eines jener Alben, bei denen man Begriffe wie 'Massenware' ohne mit der Wimper zu zucken bemühen darf. Erstaunlich nur, dass die Band dennoch so viel positive Presse bekommt. Aber über Geschmäcker lässt sich natürlich streiten.